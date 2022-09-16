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【復星系】標普下調復星國際評級、憂未來12個月難延長債券　復星：報告稱集團與銀行合作無減弱跡象

股市 21:54 2022/09/16

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【復星系】標普下調復星國際評級、憂未來12個月難延長債務　復星：報告稱集團與銀行合作無減弱跡象

內地投資公司復星集團近期大舉出售資產，引來市場對系內財政狀況關注。國際評級機構標準普爾公布，將系內旗艦復星國際 （00656） 的長期發行人信用評級和由公司擔保的優先無抵押債券評級，由「BB」下調「BB－」，展望負面。標普指出，復星在境內、海外債券市場融資渠道受阻，認為集團在未來12個月難以顯著延長債務，出售資產也具有不確定性，令流動性緩衝空間收縮。

標普在聲明表示，復星具有能力變現大規模和多元化資產，但坦言目前不利的資本市場氣氛將不利資產估值，考驗公司完成資產處置的能力。

標普：高收益債券融資「基本關閉」　復星更依重銀行貸款和賣產

標普分析，復星國際至明年6月有近280億元（人民幣，下同）債券、330億元銀行貸款到期，在過去數個月，內地高收益債券發行的境外債券資本市場「基本關閉」，料復星短期內難以從債券市場融資，復星將更為依賴銀行貨款融資和出售資產。

在出售資產方面，標普表示，資本市場波動將對復星資產組合流動性和財務緩衝會有額外壓力，而今年上半年復星的資產組合價值已跌6%至2710億元。

外電指監管機構「摸底」銀行與復星往來，復星揚言將控告報道失實，可見【下一頁】

復星：標普稱公司與銀行合作沒有受阻

復星回應標普最新評級行動時指，公司一直動態梳理和改良資產組合，應對外部市場波動，認為標普最新行動是因應資本市場再融資環境惡化，但指出報道提及復星和銀行的合作關係沒有見到被弱化跡象，不認為近期負面報道影響集團提款能力，而復星正推進逾100億元的銀團貸款，一旦落地可予集團流動性提供支撐。

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編輯：麥德銘

港股 評級機構 復星國際（00656）

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