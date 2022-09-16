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【快手1024】中金：騰訊快手用戶時長下滑 快手挫7.4%

股樓投資 21:47 2022/09/16

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中金按QuestMobile公布的8月產品應用數據進行了進一步測算，以觀察8月整體綫上平台大盤趨勢，以及流量的此消彼長，並指騰訊（00700）及快手（01024）的用戶時長佔比有所下降。科網股周五（16日）繼續偏淡，快手跌幅最甘，全日跌幅7.4%，收報57.3元。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

按公司劃分下，該行指騰訊及快手的用戶時長佔比分別按月下滑0.6%及0.3%，至32.3%和11.3%，而阿里巴巴（09988）、百度（09888）、字節跳動時長佔比分別按月提升0.1%、0.5%及0.3%，至6%、5.5%及23.6%。
 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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中金指，據第二季業績顯示，多家平台降本增效快於預期，因社交和遊戲壁壘穩固、在視頻號商業化驅動下，利潤端觸底回升趨勢顯著、估值處於歷史底部區間等因素，該行推薦騰訊。

 

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撰文：鄭昊彤

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騰訊 港股 快手—W（01024）

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