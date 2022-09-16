【國泰航空293】國泰上月載客量按年增88% 計劃下月增大阪首爾航班

國泰航空(00293)公布上月營運數據。8 月份載客量達253,907人次，較 2021 年同月增加 87.6%，但相比疫情前 2019 年 8 月的水平下跌 91.3%。乘客運載率增加 22.2 個百分點至 68.6%。在 2022 年首八個月，載客人 次較去年同期增加 133.5%，運力上升 1.6%, 而收入乘客千米數則上升 141.9%。

【小米造車】雷軍﹕小米造車是被逼出來的決定 稱「押上人生所有為小米汽車而戰」股價跌至逾兩年低位 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

貨運業務方面，8 月份運載104,851公噸貨物，較去年同月減少 15.6%，與 2019 年 8 月相比減少 35%。運載率下跌 10.7 個百 分點至 67%。2022 年首八個月，載貨量較去年同期 下跌 8%，運力減少 25.4%，而貨物收入噸千米數則下跌 32.4%。

國泰表示，由於航班運作亦涉及其他複雜的限制，因此航班運力要需時數月逐步增加。我們現時預計於今年年底時，客運航班運力將達疫情前水平約三分一，即較 8 月份水平增加約一倍；而貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二。隨著市場環境及運作條件持續改善，集團致力在可行情況下恢復更多航班。客運方面，預計第四季的需求仍然穩健，預料經香港往返美洲以及東 南亞和印度的中轉需求強勁；而往來澳紐及其他地區的客量亦會增加。

【快手1024】中金：騰訊快手用戶時長下滑 快手挫7.4% 詳情請看【下一頁】

隨著日本等更多亞洲航點陸續調整其入境旅遊措施，國泰會繼續因應需求而調整客運運力。計劃於十月加開約 200 對客運航班，主要前往大阪、首爾(仁川) 、曼谷、吉隆坡及馬尼拉等亞洲航點，以及溫哥華、 悉尼及墨爾本等長途航點 。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機