  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中電信728】長沙中國電信大樓嚴重火災　明火已被撲滅、無人傷亡　上月曾就消防維修項目招標

股市 20:00 2022/09/16

分享：

分享：

【中電信728】長沙中國電信大樓嚴重火災　明火已被撲滅、無人傷亡　上月曾就消防維修項目招標

中國電信 （00728） 旗下位於芙蓉區東二環中國電信大廈周五（16日）下午發生火災，有內媒指，現場濃煙滾滾，數十層樓同時劇烈燃燒，消防救援人員趕到現場後很快將火勢控制，目前大樓明火已被撲滅。

湖南消防官方微博發布微博表示，15時48分長沙市消防救援支隊指揮中心接到警報，建築高度218米，地上42層，地下2層的芙蓉區東二環中國電信大廈發生火災，當局立即調派17個消防站、36輛消防車、280名指戰員到場處置，支隊全勤指揮部遂行出動。

中國電信大廈黑下午發生大火

    點擊圖片放大
    +3
    +2

公開資料顯示，事發電信大樓2000年建成，有內媒引述中國電信集團公司招標平台上查詢的招標公告信息顯示，8月11日，中國電信股份有限公司湖南分公司2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓就消防維修項目「火災報警、防排煙系統」發布招標公告。

報道指，目前荷花園大廈消防設備存在逾期運行、部分設備設置不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患，上述項目預估總金額440.96萬元（人民幣）。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

相關文章：

【元朗大停電】中電：元朗電纜橋起火事故　螢光燈起火蔓延至旁邊通訊及高壓電纜

【電動車】一輛理想ONE日前在高速公路起火　理想：非車輛質量引致、懷疑易燃易爆品被引燃

責任編輯：李哲毅

港股 中國電信（00728）

上一篇文章

【新股IPO】萬物雲2602招股周一起招股、入場費5323元　未來持續降低依賴萬科

下一篇文章

【國泰293】國泰航空10月加開大阪首爾等200對航班　8月日載8000人、增年底客運運力目標至疫情前3分之1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【恒指夜期+北水】恒指夜期升25點　北水錄14億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期升25點　北水錄14億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門賭牌開標　7間競投公司均獲接納　賭牌「7爭6」（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌開標　7間競投公司均獲接納　賭牌「7爭6」（第三版）
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%
【美股期貨】美股四巫日、道指期貨跌278點　英鎊再創37年低（不斷更新）
【美股期貨】美股四巫日、道指期貨跌278點　英鎊再創37年低（不斷更新）
【波音BA】波音將原定供給中國的部分飛機轉售予其他買家
【波音BA】波音將原定供給中國的部分飛機轉售予其他買家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款