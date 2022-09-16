【中電信728】長沙中國電信大樓嚴重火災　明火已被撲滅、無人傷亡　上月曾就消防維修項目招標

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中國電信 （00728） 旗下位於芙蓉區東二環中國電信大廈周五（16日）下午發生火災，有內媒指，現場濃煙滾滾，數十層樓同時劇烈燃燒，消防救援人員趕到現場後很快將火勢控制，目前大樓明火已被撲滅。
湖南消防官方微博發布微博表示，15時48分長沙市消防救援支隊指揮中心接到警報，建築高度218米，地上42層，地下2層的芙蓉區東二環中國電信大廈發生火災，當局立即調派17個消防站、36輛消防車、280名指戰員到場處置，支隊全勤指揮部遂行出動。
中國電信大廈黑下午發生大火
公開資料顯示，事發電信大樓2000年建成，有內媒引述中國電信集團公司招標平台上查詢的招標公告信息顯示，8月11日，中國電信股份有限公司湖南分公司2022年荷花園大院第二長途電信樞紐樓就消防維修項目「火災報警、防排煙系統」發布招標公告。
報道指，目前荷花園大廈消防設備存在逾期運行、部分設備設置不符合現行國家標準規範，火災報警系統、防排煙系統仍存在較大的安全隱患，上述項目預估總金額440.96萬元（人民幣）。
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責任編輯：李哲毅