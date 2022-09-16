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【理想汽車2015】追究供應商員工造謠 理想汽車跌4.4%

股樓投資 19:40 2022/09/16

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理想汽車（02015）法務部早前稱，一名供應商的工作人員造謠理想汽車要求降低質量標準，並會追究法律責任。理想汽車周五（16日）收市報99.1元，跌幅4.4%。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

 

理想法務部於微博發布聲明，指一名網友於9月13日在社交平台發文指，理想汽車要求降低質量標準，並配有四張車用零配件照片。經公司調查，該網友為理想汽車供應商安徽萬安工作人員，而該貼所附照片中的車用零部件為安徽萬安為理想汽車生產零部件過程中，所識別出不得交付使用的殘次品。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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理想汽車表示，安徽萬安已官方確認該網友發布不實信息，屬造謠行為。公司亦已啟動司法程序維權，對該網友採取法律手段追究其法律責任，維護理想汽車合法權益。

 

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撰文：鄭昊彤

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汽車 港股 理想汽車—W（02015）

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