有盈退休：絕不會投資英鎊

近日，不少老友問小弟這「投資明燈」：「應否投資英鎊呢？貶值了不少！」



有此一問，乃因小弟兩個月前再三叮囑：「切勿投資日圓，有排跌！」

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投資，必須經過詳盡分析才出擊或不出擊，小弟絕不會人云亦云，或胡亂以靠運氣來賭博。日圓不能投資，因為人口政策、貨幣政策、移民政策等等，皆看不到有前景，只會陰乾。

大英帝國重重危機

至於英鎊，也不宜沾手，因大英帝國，正面對重重危機，難以拆解。尤其，新首相卓慧思（ Liz Truss），完全看不出有能力在英女皇去世後，鎮得住大局。



先講大形勢。卓慧思一直主張撕毁英國脫歐時，與歐盟簽下有關《北愛爾蘭邊境通關協議》，未上場已與歐盟「紮晒馬」，敵對態度不斷升温，絕對不利商品進一步打入歐盟。



新王難制北愛爾蘭



最重要，英聯邦中的北愛爾蘭，與英格蘭從來是世仇，獨立之心多年來並沒減退。尤其，如今北愛由被視為「恐怖分子黨」的新芬黨執政。英女皇在世時，仍可以「喝得住」，以「定海神針」的身份安撫，暫緩翻臉。只是，女王一去，北愛爾蘭會給新國王查理斯三世面子嗎？好快揭盅！

蘇格蘭也如是。幾年前公投失敗，只差少少。出年勢將捲土重來！



綜觀整個格局，大英帝國隨時出現四分五裂。中長期看，英鎊根本沒有樂觀因素。

社會危機隨時爆出

近期更差，通貨飛脹，物價尤以能源費用狂加，不少工廠面臨執笠。意即，可能出現失業潮。就算不立即出現，起碼，各行各業工人因通脹上升，變相工資減少，觸動神經，紛紛罷工。今個星期按兵不動，乃因全國注視英女皇喪禮。一到下周，所有難題立即爆出！



卓慧思的減稅、津貼用戶、凍結電費等等「派錢」行為，必須以借貸作填補，只會令英國經濟進一步泥足深陷，根本看不到她有任何救經濟良方。

綜合以上種種，請問，英鎊哪有可能變強？只看貶多少而已。

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍