【新股IPO】萬物雲2602招股今起招股、入場費5323元　未來持續降低依賴萬科

▲ 【新股IPO】萬物雲2602招股周一起招股、入場費5323元 未來持續降低依賴萬科

萬科企業 （02202） 旗下物管服務供應商萬物雲 （新上市編號：02602） ，周一至周四（9月19日至22日）招股，預計9月29日掛牌。萬物雲擬全球發行逾1.16億股，招股價介乎47.1至52.7元，每手100股，入場費5,323.11元，集資最多逾61億港元，中信、花旗及高盛為萬物雲聯席保薦人。

萬物雲是次招股獲多名基石投資者支持，包括混改基金、中國誠通、淡馬錫、瑞銀、潤暉等，合共認購2.76億美元（約21.53億港元）。

萬物雲：不依賴萬科是企業最大特色

內地多家龍頭內房都陷流動性危機，波及旗下物管企業，萬物雲董事長兼總經理朱保全強調，萬物雲上市所集資金全由萬物雲分配，而公司秘書黃旻強調，萬物雲業務並不依賴萬科為企業最大特色，85%業務收入來自第三方，未來將持續降低對萬科的依賴性。

萬物雲表示，集資額35%將用於在全國推動「萬物雲街道」模式、25%將用於智慧物聯網（AIoT）及業務流程即服務（BPaaS）解決方案開發、20%用於收購或投資增值服務提供商及上下游供應鏈服務商、人才培訓及一般資金營運，分別佔10%。

朱保全指出，隨著萬物雲分拆上市後，萬科旗下物流、商業、公寓及酒店等業務達到相應條件時，亦會分拆上市。

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記者：宋佩恩