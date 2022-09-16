【美股焦點】馬斯克看好自駕車前景 四分之三美國人憂安全性

特斯拉（美：TSLA）CEO馬斯克曾表示，自動駕駛汽車未來將會取代燃油車。但根據保險科技 Policygenius 的調查指，有四分之三的美國民眾對自動駕駛汽車持保守看法。

Policygenius 訪問了約1,500名18歲以上的美國人，發現有近四分之三的民眾表示對駕駛或乘具有自動駕駛功能的汽車感到不安全。而在得悉別人駕駛自動駕駛汽車功能的車輛時，也有73%的受訪者表示感到不安全。

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對於自動駕駛的安全問題，美國國家公路交通安全管理局今年 6 月已針對數十起有關特斯拉輔助功能 Autopilot 的撞車事故開啟調查，亦有特斯拉司機時常在網上發表自駕功能漏洞的消息。

除了特斯拉，福特（美：）、通用汽車（美：）在近年亦投入自動駕駛系統的研發。去年特斯拉亦在美國正式推出完全自動駕駛 (FSD) 測試模式的訂閱服務。由於有關功能仍在測試模式，故駕駛時仍需有駕駛執照的司機監控。

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責任編輯：何珊如