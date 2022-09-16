▲ 【國泰293】國泰航空10月加開大阪首爾等200對航班 8月日載8000人、增年底客運運力目標至疫情前3分之1

國泰航空 （00293） 公布8月客貨運量數據。受惠「3＋4」安排和轉機客增加，國泰航空8月客運日均載逾8000人，按年增長87.6%，恢復至疫情前約8.7%水平，客運運載率按年回升22.2百分點至68.6%。國泰航空續指，因應港府上周放寬駐港機組人員抵港後的強制檢疫要求，最新宣布調高年底客運航班運力目標，由原訂的疫情前25%調高至疫情前三分一，即較8月時的16%高出一倍。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波預計，第4季需求仍然穩健，經香港往返美洲以及東 南亞和印度的中轉需求強勁，而往來澳紐及其他地區的客量亦會增加

隨著日本等更多亞洲航點陸續調整其入境旅遊措施，我們會繼續因應 需求而調整客運運力。我們計劃於十月加開約 200 對客運航班，主要前 往大阪、首爾（仁川） 、曼谷、吉隆坡及馬尼拉等亞洲航點，以及溫哥華、 悉尼及墨爾本等長途航點 。

國泰航空：貨運運力年底恢復至疫情前三分二 9月表現受惠iPhone

貨運方面，國泰航空上月8月運載量按年跌15.6%，相當於疫情前同月份的64.9%，貨運運載率按年跌10.7百分點至67%。

林紹波表示，8月已全面恢復運作所有貨機定期航班，運力也因應更多客運航班及只載貨客機航班而有所增加，全月運力相當於疫情前59%，預計年底可達至疫情前約三分二。

國泰航空預計，貨運表現雖然因供應鏈受內地防疫措施影響，但9月起出台的新電 子產品有利即將開始的貨運旺季，會繼續全面運作所有貨機運力。

國泰：重建運力仍需一定時間

他續指，儘管國泰會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫，然而重建運力仍需要一定時間，確保營運準備充足，包括培訓機組及前線人員， 以及調配飛機重返機隊。

總結今年首8個月，國泰航空以收入乘客千米數計的客運量按年增1.42倍，以貨物收入噸千米數計的貨運量按年跌32.4%，整體航班數量按年升13.5%。

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編輯：麥德銘