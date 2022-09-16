▲ 【還息不還本】金管局延長「預先批核還息不還本」計劃3個月 至明年1月底

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃3個月至2023年1月底，以便在此段期間檢視計劃和研究進一步的後續安排，並會適時作出公布。

金管局指，本地經濟活動雖正從疫情的陰霾逐步復甦，但外圍環境和經濟前景仍複雜多變。有鑑於計劃即將在10月底到期，部份企業面對較為迫切的資金周轉壓力，金管局和協調機制會先行延長計劃3個月，至明年1月底。

有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於2022年11月至2023年1月期間的貸款本金還款期，可獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。屬自償性的貿易融資貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後，償還貸款。有需要貸款展期的企業客戶可聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。

「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排將延長

另外，香港按證保險有限公司亦宣布，「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排將相應延長，借款企業可申請延遲償還本金合共最多36個月。計劃繼續提供部份還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。

無論借款企業選擇還息不還本安排或部份本金還款選項，貸款年期和擔保期一般會予以相應延長。有意申請的借款企業可聯絡貸款機構以商討安排。

中銀香港工商金融部總經理謝小玲表示，該行今年初因應疫情發展，進一步加大抗疫防疫金融服務支持力度，為中小企投入500億元的信貸資源。截至8月底，已向超過 7,000 家中小企合共批出超過500億元的貸款，覆蓋貿易、零售、建造、飲食及服務等行業。

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記者：余倩敏