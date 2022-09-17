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查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/09/17

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英王查理斯三世一直據悉討厭有商業化建築物的城鎮，曾身為康沃爾公爵的查理斯三世，80年代曾在其康沃爾領土內建設「實驗小鎮」，城鎮按照查理斯三世準則興建，具有濃厚本地化及古典風格。

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定 【下一頁】

長年擔任康沃爾公爵（Duke of Cornwall）的查理斯三世（Charles III），在擁有的康沃爾郡領地裡，曾建設具實驗性的小鎮，打造其心目中的新都市主義計劃。

外媒報道指，西多塞特郡議會80年代想要擴建及發展龐德伯里鎮（Poundbury），查爾斯對此支持。查理斯因不滿英國戰後城鎮建設的發展方向，對於商住混合設計感到慣怒，形容城市變得失去靈魂。

因此，當地議會按照查理斯準則建設龐德伯里鎮，查理斯從歐洲城市汲取靈感，包括興建寬闊及受保護的行人路，堅持建築採用本地化及傳統設計。查理斯要求設計一個以人為中心而非以汽車為中心的城鎮，商店、餐應及學校應有適當步行距離。

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英國下周公布迷你財政預算案 料棄加國民保險供款比率 【下一頁】

小鎮計劃減低民眾對汽車依賴及鼓勵步行，因此當地設有大量分岔路，但缺乏設置路標，不熟路的司機必須要利用導航駕駛。鎮上禁止部分住宅使用煙囪、亦限制居民在前花園鋪設人造草，並禁止在可見街道上裝設及使用太陽能板。

若民眾希望更改建築設計，必須取得監管機構批准，而且只有約3分1住宅可供出租，因此小鎮難以吸引眾多年青人居住。

鎮上的廣場置有王太后伊利沙伯雕像，附近放有鮮花等物品；鎮內設有高價超市Waitrose，以及一間名為「Duchess of Cornwall」酒吧，但價格同樣相當昂貴。

龐德伯里鎮人口約4,200人，提供超過2,000個就業機會。根據2011年的人口普查數據，當地超過3成居民屬65歲以上，只有不足兩成屬16歲以下年青人。龐德伯里鎮計劃將於2025年完成建設工程。

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責任編輯：郭麗明

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