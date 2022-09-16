【大行報告】大和：壽險未到好轉時機 中國太平挫3.5%

大市繼續尋底，內險股一樣無運行，中國人壽（02628）、中國太保（02601）及中國太平（00966）周五（16日）全日跌1.6%至3.5%不等。大和認為，在銷售低迷及代理人人數下滑下，壽險板塊仍未到好轉時機。

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大和發表報告指，受保障產品銷售低迷拖累，主要上市的內地壽險公司8月毛保費下降1%，今年首8個月毛保費按年下滑1%。據該行實地調查，由於保護產品銷售低迷，國壽除外的代理人人數按月繼續呈個位數下滑。但據該行了解，上市保險公司會在2022年底和2023年初推出新的保障產品，預計第四季新業務價值將在較低的基數上按年有所改善。

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在內險股中，大和首選中國財險（02328）。該行認為在當前中國宏觀經濟背景下，內地壽險板塊還未到出現拐點時機。

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撰文：鄭昊彤