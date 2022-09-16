【親子活動】香港國際汽車博覽IMX 2022 同場加映小學生藝術創作設計比賽 參加可獲200元書劵本月底截止報名

國際車展（香港）管理有限公司宣布，將於今年12月8日至11日，於亞洲國際博覽館舉行香港國際汽車博覽IMXHK 2022。今年的展前活動「夢想汽車 2050」小學生藝術創作設計比賽，旨在促進香港小學的STEAM教育， 所有參賽者可以獲得由DR-Max送出的200元書劵，以及參與證書乙張。

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主辦單位號稱IMXHK是香港歷來規模最大的汽車主題活動，去年活動吸引了60多個品牌、150多輛汽車齊聚一堂。今次將進一步關注汽車文化、環境、教育及電競賽車運動等元素，替參觀人士帶來嶄新展覽體驗的同時，為汽車品牌提供接觸客戶及提升品牌形象的良機。

「夢想汽車 2050」小學生藝術創作設計比賽，作為今年IMXHK的展前活動，得獎作品將由 Pagani Automobili S.p.A.創辦人Horacio Pagani簽發證書，並在IMXHK的兒童畫廊展出。 另一展前活動MISS IMX 2022，將選出最具活力的車模擔任IMXHK大使。在7月初剛完成了50多名參賽者的選拔工作， 約30位入圍模特兒將於10月7日在IMXHK啟動禮中與媒體見面，決賽則定於12月11日在IMXHK中舉辦。

IMXHK亦將特別規劃電動車展區，展示最新電動車及相關技術和服務，讓參觀人士輕鬆了解最新電動車發展。12月8日亦將舉行專題研討會，請來專家分享有關電動車發展大勢的見解。屢獲殊榮的古董車收藏家將攜同其珍藏，包括著名汽車製造商的工業及技術圖紙親臨IMXHK，與本港收藏家交流古董車文化，並進一步加強IMXHK作為古董車文化交流平台的角色。鑑於電競賽車日益普及，香港汽車會將於IMXHK舉辦一場國際比賽，把電競賽車推廣至更廣泛的層面，並讓公眾親身參與，體驗箇中樂趣。其他活動包括本港首次遙控模型貨車比賽、兒童電動車及虛擬超跑名車展示等等。

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責任編輯：嚴浩文