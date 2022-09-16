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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾族流傳古老方法 醫治腳痛

名人薈萃 22:25 2022/09/16

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這日早上穆罕默德睡醒起床時，感覺左腳痛楚及動彈不得，在家人的協助才可緩緩走出大廳中。

記憶在一年多前，穆罕默德又曾發生這情況，左腳痛楚，走路艱難，當時已查問是否曾跌傷等等，在沒有弄傷的情況下，最後估計他可能腰部問題而導致腳部出現痛楚及麻痺，該刻已向他分析問題，可惜他仍有自己的主見。

無法解決的痛楚，遂叫哥哥幫忙開車到艾夫的醫院；經醫生檢查後，穆罕默德因坐骨神經痛影響﹐令左腳出現痛楚及麻痺，經醫生給予藥單後，我們去藥房購買藥物，並在附近餐廳休息，他吃了藥物後才舒緩痛楚。

可惜這是治標不治本吧! 我已再三叮囑，不要攞重物及姿勢也很重要，唯在他眼中好多物件都不是「重」的。

今次穆罕默德的腳又再劇痛，他不信任當地的醫療，這次要求媽媽用民間古老方法幫助，他更說，這流傳的古老醫治方法，已失存了，現時只有她的媽媽懂吧!

他又向我解釋如何醫治，聽後，心裏非常擔心及害怕，頻密重覆說「這可以嗎」?

可惜穆罕默德仍堅決嘗試，並說兒時也曾經歷過腰部劇痛，就是這個方法醫治了，所以，他認為這方法可試亦可行。

這刻，媽媽準備就緒，她將一點點草藥放在穆罕默德腳踝附近的位置上，之後用火燒熱鐵枝，隨後將鐵枝的熱力放在草藥上，媽媽又用雙手合實焗住草藥，令熱力上升，看到這情景，已嚇死了。

雖然穆罕默德口中說不怕，但看見他的樣子，不怕也是說謊吧!

二嫂幫忙按着穆罕默德的脚

穆罕默德腳踝上的草藥已被煙薰成黑色。

媽媽將燒熱的鐵支放在草藥上

穆罕默德笑着遮掩驚。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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經痛 藥房 養生 摩洛哥 坐骨神經痛

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