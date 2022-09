【宏觀術數@iM網欄】從秋分星盤3個星象 看英國近期國運

上期藉英國新任首相上任,順道談過《皇極經世》卦變下一個十年的旬卦為「天風姤」卦,其中一個卦象便是女性掌權主宰風雲更為明顯。臨近中秋傳來英女皇逝世的不幸消息,於人月團圓佳節前,為英皇室帶來點點陰霾。由於歷史關係,不少年長一輩港人對英國皇室特別是英女皇是較有懷念,老一輩港人亦常稱她為「事頭婆」,可能和早年硬幣有英皇頭像有點關係。無疑以君主立憲的國君來說,英國女皇伊利沙伯二世確實為國家和其民眾付出了畢生努力,亦得到廣泛受載。若果單以利益得失來說,則上世紀的二代英國國皇都並不能算當運,20世紀中殖民地和英聯邦屢歷變化,被戲稱為日落帝國。

過住筆者亦以術數角度分析過英國未來走勢,以天星和大玄空風水來說,英國於未來九運是必先經這幾年變革,甚至災禍,其後重拾興盛國勢的。現在說來可能仍未夠端倪,惟術數預測正是能先掌握玄機。現實來說英國君主雖為國家象徵,新任君主查理斯三世有可能面對蘇格蘭獨立風潮和英聯邦國家元首等等爭議。

天星沖擊 小心英磅滙價變化

長遠趨勢或許可以不同角度分析,以最近期9月22日秋分節始入星盤來看今年往幾個月,也屬於較多波動的。今年秋分星盤有幾個較為強烈的星象組合,其中之一為太陽和水星會合,並和木星對衝。太陽於星占學上正好代表君主或元首等,並且其主宰的獅子座於星占上也和英國有相當關連,配合英國原星盤影響著議會宮,並且和原星盤的代表著變革的天王星準確會合,估計未來幾化月英國議會或反對黨派會對政府和皇室提出較具爭議性的挑戰或變革的要求,並且會得到民間相對的支持,對政局帶來一些衝擊,也可能引發未來一波政治和民間的分歧和爭拗。相關星象也直接影響著勞動宮,罷工或勞動階層爭取權益和加薪風潮應是方興未艾,短時間內容易對個別企業營利帶來負面影響。

星象也預視在未來幾個月內對短期投資市場和英磅滙價帶來較為突然變化及波動,投資外幣朋友可藉得留意此方面消息。與此同時,原星盤的水星,也同時受到秋分節火星之衝擊,也是對英磅不利的訊號之一,容易帶來下跌。

另外一個值得留意的星象為金星與海王星互相衝擊,直接受影響也是代表勞動階層的宮位,帶理想主義的海王星使民眾更易被激化,對現在議會和機構產生不信任。由於海王星正處於航運宮,對航空、航海或貨運及石油業等的負面影響會更為直接明顯。

第三個可留意的星象為天王星於此段時間內一直和月亮北交點和南交點(兩者必然相對)產生不利會合。天王星本主變革和突變,於星象中又帶不利會合,影響所及英國新任執政班子於未來幾個月恐怕仍會有突發人事變更,並且中女性重要人員為主。

相同的星象也影響著不同地區的夜空,卻會因彼此不同經緯度和原局星盤差異可以產生萬千變化。往後再為大家分析本港未來幾個月的得失變化。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

