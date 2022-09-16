【科技一周回顧】iPhone 14 Pro Max開箱實測　Google揭輕激光技術改善衛星通訊

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級 實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

蘋果（Apple）最新旗艦手機iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max終於已正式出貨！其中iPhone 14 Pro系列就在全新的暗紫色、動態島設計以及4,800萬像素鏡頭的加持下，成功引起大眾關注。本報記者開箱暗紫色iPhone 14 Pro Max真實效果，讓大家作個參考！

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2）【激光通訊】Google揭曉秘密項目 聲稱擁有「遠超現有」激光通訊技術

Google公開旗下有一個名為「Minkowski」的秘密高速通訊項目，聲稱擁有「規模和速度遠超現有技術」的激光通訊技術，專門負責為從地面到太空的高速通訊網絡開發軟件，並宣布將會分拆該項目成一間初創公司發展，並繼續持有該公司的少量股份。

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3） 【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版 Xperia Stream電競套件打造循環氣流

Sony Mobile早於上周就率先預告，會推出新產品。而終在12日發表全新5G電競手機「Xperia 1 IV遊戲版」，並同步推出專為Xperia 1 IV而設的Xperia Stream電競套件。

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4）【私隱政策】逾8成網站 外洩用家網站內搜尋關鍵詞

近日資訊安全公司NortonLifeLock的研究就發現，就算用家未有直接在Google中進行搜尋，仍有超過8成的大型網站，會將使用者搜尋字串與第三方分享，即就算在站內搜尋，相關資訊依然會外洩予第三方。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：