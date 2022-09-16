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【科技一周回顧】iPhone 14 Pro Max開箱實測　Google揭輕激光技術改善衛星通訊

科技 19:00 2022/09/16

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

蘋果（Apple）最新旗艦手機iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max終於已正式出貨！其中iPhone 14 Pro系列就在全新的暗紫色、動態島設計以及4,800萬像素鏡頭的加持下，成功引起大眾關注。本報記者開箱暗紫色iPhone 14 Pro Max真實效果，讓大家作個參考！

》》》【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨

》》》【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

》》》【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能

2）【激光通訊】Google揭曉秘密項目　聲稱擁有「遠超現有」激光通訊技術

Google公開旗下有一個名為「Minkowski」的秘密高速通訊項目，聲稱擁有「規模和速度遠超現有技術」的激光通訊技術，專門負責為從地面到太空的高速通訊網絡開發軟件，並宣布將會分拆該項目成一間初創公司發展，並繼續持有該公司的少量股份。

》》》【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元

》》》【Google Play】Play Store按設備給評論　為用戶提供更佳建議

》》》【芯片開發】Google與美商務部達成協議　料設計40種不同芯片

3） 【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流

Sony Mobile早於上周就率先預告，會推出新產品。而終在12日發表全新5G電競手機「Xperia 1 IV遊戲版」，並同步推出專為Xperia 1 IV而設的Xperia Stream電競套件。

》》》【機迷熱話】Sony揭曉PS Stars數碼收藏品　3D呈現經典產品+角色

4）【私隱政策】逾8成網站　外洩用家網站內搜尋關鍵詞

近日資訊安全公司NortonLifeLock的研究就發現，就算用家未有直接在Google中進行搜尋，仍有超過8成的大型網站，會將使用者搜尋字串與第三方分享，即就算在站內搜尋，相關資訊依然會外洩予第三方。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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