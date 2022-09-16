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【渣馬2022】渣打馬拉松宣布取消　楊潤雄：我也是剛知悉、正了解

Hot Talk 22:38 2022/09/16

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【渣馬2022】渣打馬拉松宣布取消　

由渣打 （02888） 贊助的渣打香港馬拉松再度因疫情限制而取消，香港田徑總會周五（16日）表示，因應香港疫情狀況，大會至今未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022，在距離賽事日期只餘兩個月時間，跑手和相關持份者未必有充足時間準備，別無選擇下取消11月20日舉行的渣馬賽事。

渣打香港馬拉松於社交平台宣布無法11月20日舉行賽事

渣打香港馬拉松自1997年創辦，2020年首次因應疫情和社會運動影響而停辦，2021年就因應疫情而順延至10月24日舉行，惟事隔一年，再次因為大型活動疫情管制措施而停辦。

港府正籌備11月初舉行國際金融投資峰會和國際七人欖球賽，被視為香港展示復常的國際盛事，惟同屬本地體育盛事的馬拉松比賽再次成空。

楊潤雄：剛剛才得到這個消息　正了解有甚麼需要幫忙

對於田總宣布無法如期舉行渣馬，文化體育及旅遊局局長楊潤雄傍晚出席活動後稱：「我也是剛剛才得到這個消息，我已着同事了解一下，看看還有甚麼需要幫忙。」

楊潤雄又表示，自從上星期末收到有關申請後，這段時間正努力處理批准，政府內部有不同部門需要參與和提供意見，而近日港府正陸續批准部分比賽和活動，反映政府都很希望在不影響疫情下、在可以維持防疫抗疫措施下，可多舉辦比賽予市民參與。

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

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【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗

【金融峰會】渣打溫拓思將出席11月金融峰會

編輯：麥德銘

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