【玄人‧峰語@iM網欄】古都洛陽，四字珠璣

近日跟不同朋友、行家及客人飯聚，大家都離不開討論香港的前程。社會運動後，社會秩序回歸正軌，但仍受新冠疫情所影響，經濟卻一直走下坡，仍留守在香港的朋友，表面上，仍有工開，仍有飯吃，但心情卻前所未有的沉重。說實話，不同朋友的圈子中的友群，絕大部人都患上焦慮症、抑鬱症，殺傷力其實比新冠病毒更為厲害，原因是在香港生活這麼多年，並試過有這一些的迷惘、不安、及不知所措。談到前途問題，他們都會問我，從玄學角度，究竟香港還有沒有希望?

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有關這幾年世界大亂是沿自於世代交運，讀者們已有一個大概了解。在「覆巢之下，豈有完卵?」下，香港也無奈地跟隨世運巨輪的轉動。提到這香港前途，我不其然想起十多年前的一個玄學課堂，當其時吾師以香港的回歸八字、大六壬及七政四餘盤去為香港前景把脈。要知道，十多年前後金融海嘯年代，香港股、樓勁炒，市民搵到、淨到、有得撈，但當時師傅為香港把脈後，以「古都洛陽」四個字為香港未來作結。



眾所周知，洛陽是東周、東漢、六朝時代的中國首都，由洛陽座落於中國的中心平原，東南西北聯上都是地理重鎮，是歷史上中國的交化、經濟及政治的重要中心。不過，今日洛陽多數給是人懷緬過去光輝歷史故事的地方而已，因此，當年師傅以「四字珠璣」，自己也不以為然，到今日再玩味當日課堂上的分析，卻多少理解箇中讖語。當然，古時的洛陽不能與今日的香港相提並論，但此象理卻值得我們深思及參考。

坦白說，這一刻可以說是世間無樂土，相比其他地方，以香港現時半封閉式的營運模式仍守到今日水平，表面來看已算是不錯了。問題是，很多人很容易比目前的假象影響了視線，香港今日守得穩是因為老本夠厚，這抗疫兩年真的靠多年積下來的老本才支撐到今日，但在外憂內患下，仍沿用目前的食老本方針，再過一陣子就會露餡了。



事實上，這三年由社會運動及疫情引發的經濟退潮，已令很多人露了底，當然，有人會認為只要捱過這一兩年，疫情退潮後，香港可望回到昔日的光彩。如果從玄學角度上，我認為可發生的機會微乎其微。究其原因，整個世運由八轉九，已不是炒賣發達的世運。再者，看一個地方的發展，切忌像炒股價一樣用「左側交易」（即看圖表的歷史去預測股價），而且香港面對的基本面亦已改變，照板煮碗用舊策略，我不敢說是死路一條，但起碼不是大家所想的生路。



我屢有為人起卦，卻很少為一個地方起卦，因為去預測一個地方存在太多變數，而且只怕自己業力不夠。然而，早前我一個夜闌人靜，忽然觸機來了，於是隨心隨手一搖……下回再續。