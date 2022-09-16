【美股焦點】黑天鵝作者稱：Bitcoin和房地產是寬鬆政策下生長的「腫瘤」

著名投資人《黑天鵝效應》作者塔雷伯 (Nassim Taleb) 周四（15日）接受訪問時，美國聯準會（Fed ）一直保持極為寬鬆的政策使股市大漲，導致一些腫瘤出現，包括比特幣Bitcoin和房地產。

塔雷伯在2007年金融危機爆發前，以「黑天鵝效應」一詞為人熟悉。以往塔雷伯亦曾看好比特幣去中心化的特質，但在2020年起則改變意向。

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他在訪問稱比特幣為腫瘤，房地產為另一個。在寬鬆環境下人們會誤以為市場會照他們所想的發展，讓現今世代的投資者誤以為能以炒股維生，市場從以往被高估變成被低估的狀態。

塔雷伯補充，正常利率水準應大約在 3至4%，他的主張亦符合聯邦基金利率期貨交易員對今年年底的利率水準的預測。

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責任編輯：何珊如