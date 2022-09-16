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【中國經濟】陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑　「香港局部封城驅使許多外籍人士離開」

宏觀解讀 17:57 2022/09/16

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【中國經濟】陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑　「香港局部封城驅使許多外籍人士離開」

恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗在中期報告撰文，直指內地處理疫情的方式讓全世界困惑，最新上海的疫情防控措施足以說明一切，此舉的經濟後果十分嚴重，過去30年無數不同年齡的商人和專業人士湧進中國，以致富為目標，「如今本人卻首次得悉一些長居內地數十年的外籍人士有意離開，此事發生在北京日益被西方孤立之時，並非一個好跡象」。

「現時住宅發展的業務模式難以持續」

陳啟宗表示，疫情的應對方式並非損害經濟增長的唯一因素，最近另一個主要問題與住宅發展和一些項目的棄房斷供現象有關，許多房地產發展商快將倒閉或已倒閉，若處理不當，這經濟問題可能會擴散至其他領域。

陳啟宗：現時全球相當混亂宜小心為上　「熊人有很多種」【下一頁】

「現時住宅發展的業務模式難以持續」，並警告樓市泡沫終有一天會爆破，而「地產業若出現災難，往往要由銀行來背黑鍋，各地皆然」，由於中國大多數主要銀行都是國有的，北京政府可能有一天不得不為其買單，經濟增長從而會進一步被壓抑。

「為何政府會容許此事在泡沫已經極大時任其繼續？」從財務角度看，政府並非沒能力處理這問題，但泡沫越大，對經濟的影響就越嚴重、越持久，「音樂似乎已停，有些發展商會破產」。

香港樓價升幅會受限

香港方面，陳啟宗指，本港經濟同樣面對種種挑戰，過去兩年半因疫情而導致的局部封城也驅使許多外籍人士離開，香港的一般住宅市場疲弱，原因是經濟轉差加上人口外移，恒隆已經多年沒有涉足這個市場，亦沒有理由再踏足其中，而且土地供應早晚會大幅增加，樓價升幅會因而受限，惟豪宅市場則截然不同。

陳啟宗又指，是次撰寫致股東函件，是32年來最困難的一次，因無人可知疫情會如何演變，或政府會如何應對，關鍵是上海的疫情防控是否會重演。

相關文章：【建福宮花園】陳啟宗與恒隆員工及親友分享復建「建福宮花園」故事及經驗　「文物的修復即是國家復興的確據」

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編輯：陳韻妍

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