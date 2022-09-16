▲ 【孫正義旗下】軟銀出售挪威電子學習公司Kahoot 15%股權

孫正義旗下軟銀再沽投資項目套現。軟銀周五（16日）宣布，出售挪威電子學習集團、奧斯陸證券交易所上市的Kahoot 15%股權予美國私募股權集團 General Atlantic FT BV。Kahoot 早段曾飆升 28%。

General Atlantic 承認已收購 7350 萬股 Kahoot ，但沒有透露交易價格。今次交易披露前，Kahoot 股價年初起累跌63%，周四（15日）收報17.17挪威克朗，軟銀持有的 15% 股份Kahoot 估值為12.5億挪威克朗（折合約1.2228億美元或9.53億港元））。

軟銀表示，今次交易將分兩批完成，前9%將在 9 月 26 日左右出售，其餘 6.02% 將在第四季度出售，但前提是買方獲得所有必須的監管批准。

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編輯：李哲毅