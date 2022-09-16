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【抖音TikTok】字節跳動擬回購最多30億美元　自定估值高於阿里巴巴？

宏觀解讀 18:20 2022/09/16

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【抖音TikTok】字節跳動擬回購最多30億美元　自定估值高於阿里巴巴？

社交媒體抖音、TikTok字節跳動上市計劃停滯不前，令股東難以套現。據外電引述字節跳動向投資者發出的備忘錄，字節跳動擬以最多30億美元，向上市前股東回購股份，供他們套現。

外電引述匿名消息指，字節跳動回購是希望幫助改善部分股東的流動性。

字節跳動回購價　相當於估值3000億美元

據相關文件指，字節跳動以電郵通知股東，建議以每股不高於177美元的價格回購股份，相當於公司估值約3000億美元，預期回購將在兩至三個月內進行。

參考字節跳動股份去年二手市場交易價格，公司當時估值約3000億至4000億美元，反映公司最新回購價相當於去年估值的下限，但相比中資科技股近一年明顯跌幅，字節跳動未有大幅調低估值評估。

對比之下，字節跳動最新估值已勝阿里巴巴 （09988） 的2350億美元，在中資科技企業中，僅次於騰訊 （00700） 的約3600億美元。

另外，字節跳動又提到，現有向員工提供的股權激勵計劃，將會再延長10年。

字節跳動首席財務官（CFO）高准上月底表示，公司目前沒有具體的上市計劃及時間表。

參考以往市場消息，字節跳動早前考慮將旗下抖音及中國業務在香港上市，但隨著內地對互聯網監管，計劃一再推遲。

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編輯：葉志偉

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