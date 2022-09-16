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美17歲少年超越羽生結弦創歷史 首完成花滑4A四周半跳

環球社會熱點 18:08 2022/09/16

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美國17歲滑冰選手馬里寧近日在比賽完成4A難度阿克塞爾四周半跳，而且著地時亦沒有跌倒，超越前輩日本花式滑冰名將羽生結弦，成為花式滑冰史上首位完成這個動作的運動員。馬里寧受訪時表示，自己是受羽生激發，才積極挑戰及嘗試。

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兩屆冬奧金牌得主、日本「冰王子」羽生結弦，去年底於北京冬奧挑戰阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）時跌倒，未能完美落地。阿克塞爾四周半跳屬於4A難度動作，花式滑冰歷史上只有羽生結弦一人挑戰，過往從未有人公開完成這個動作。

來自弗吉尼亞州的17歲滑冰選手馬里寧（Ilia Malinin）周三（14日）在美國國際花式滑冰經典賽的長曲項目中，成功挑戰阿克塞爾四周半，且被評判認定為完美落地動作，取得拋跳當中最高的12.5基礎分值。

馬里寧雖然在短項目得分排名第六，但憑藉這個4A難度，以及多個高難度動作，他的得分躍升至首位，順利奪冠。

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馬里寧的動作亦獲國際滑冰聯盟（ISU）認證，成為花式滑冰史上首位完成阿克塞爾四周半跳，不足一年就打破前輩羽生結弦的壯舉。

馬里寧表示自己是受羽生結弦激發，於是在3月至4月開始練習。他5月在訓練曾嘗試並完成四周半跳躍，相隔4個月終在正式比賽中再次完美完成。

馬里寧父母來自烏茲別克，兩人同是運動選手，甚至代表烏茲別克參加奧運滑冰比賽。天份再加上家人悉心栽培的馬里寧，在今年1月的美國花樣滑冰錦標賽男子個人項目取得銀牌，當時已嶄露頭角。

阿克塞爾跳是由挪威選手Axel Paulsen於1882年首次完成，因而得名。1978年加拿大選手在世界滑冰錦標賽首次完成3A難度，直至43年後，羽生結弦成為第一位挑戰4A難度跳並接近成功的運動員。相隔44年，才誕生首位完成4A動作滑冰選手。

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責任編輯：郭麗明

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