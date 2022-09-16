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【儲局加息】美億萬富翁Barry Sternlicht：聯儲局過於激進 繼續加息將致美國嚴重衰退

環球政經 20:00 2022/09/16

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美國億萬富翁、前喜達屋資本集團CEO Barry Sternlicht表示，聯儲局關注的通脹數據是舊數據，如果聯儲局不停止激進加息步伐，美國經濟將處於嚴重衰退的邊緣。

通脹居高不下，本周公布的8月消費者物價指數（CPI）按年增8.3%，高於市場預期，聯儲局今年已4度加息，市場普遍預計下周將加息0.75厘，以抑制通脹。不過，Barry Sternlicht聯儲局現在過於激進。

Barry Sternlicht警告，美國經濟正在急剎車，如果聯儲局繼續維持激進加息步伐，經濟將陷入嚴重的衰退，失業率將會上升。他提到，現時聯儲局判斷通脹的數據太舊。他認為聯儲局現在要做的是，向沃爾瑪 （Walmart，美：WHT）CEO Doug McMillon 打電話，向任何一個房地產商打電話，詢問我們的房租情況。他指出，租金增長速度現在正在放緩。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

Barry Sternlicht還稱，隨著供應鏈恢復和大宗商品價格降溫，聯儲局已經很大程度上控制了通脹，美股蒸發了約7萬億美元就是最好證明。

他又認為，雖然聯儲局的通脹目標是2%，但實際上通脹目標通脹率應該在3%至4%之間。因為人們希望工資上漲，這將有助於解決美國的社會問題，而工資增長驅動的通脹是驚人的。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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