【疫市營商】泰國過江龍IF椰青水　年銷逾千萬

泰國向來都是港人的旅遊勝地，但在疫情下難外出旅行，只能靠當地產品一解「旅行癮」。泰國飲品企業 General Beverage Co., Ltd.就緊貼香港人的喜好，並看準潛在市場機遇，於2015年起引入IF椰青水，並連續5年成為稱霸全港的椰青水品牌，在市場上穩奪近5成佔有率。

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General Beverage Co., Ltd.指出，IF往年出口達5千萬支產品到全世界20個國家，單是2022年首兩季已衝破4千萬支。除皇牌100％椰青水系列外，General Beverage Co., Ltd亦持續擴大產品覆蓋層，按季節挑選時令水果，引入泰國果汁系列，先後推出果后山竹蘆薈飲品、熱帶雜果汁蘆薈飲品、荔枝汁蘆薈飲品，並加入各式各樣的果肉﹑蘆薈粒等。

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IF表示，來年將投資於環保包裝的生產線，由產品的包裝做起，為環境出一分力，支持綠色循環經濟，達到真正可永續發展、建構共生。同時計畫拓展至其他市場包括中國大灣區及台灣、新加坡多個亞洲市場。

責任編輯：曾曉汶

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