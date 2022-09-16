【iPhone 14開賣】iPhone 14 Pro Max 炒價一度可賺3000元　中東客遙控搶貨

▲ iPhone 14有機會要蝕讓，但iPhone 14 Pro Max 就賺幾千元。(張永康攝)

蘋果早前舉行年度發佈會推出新iPhone及Apple Watch，9月16日開始在港，今(16日)起iPhone 14、 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 在零售店發售並開始配送。



過去蘋果iPhone曾帶來多次炒風，今早9時多在銅鑼灣蘋果官方店門外已有收機檔口，一如之前市場所料，iPhone 14 Pro Max 最有市有價，到11時左右，iPhone 14 Pro Max（256G）賣家，有機會賺2200元。

▲ 早上約11時，銅鑼灣蘋果店外已有不少收機檔口。(張永康攝)

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杜拜客來港搶貨 帶動炒價

一向為炒價「指標」的旺角先達廣場，中午開始熱鬧。官方定價13,599元的iPhone 14 Pro Max，即使是1TB容量，仍受歡迎，在先達廣場放售，最高可賺3000元，即每部可以16599賣出，差價足以多購一部中檔手機，

至下午5時，場內手機店G-World負責人Lo哥表示，今早一部iPhone 14 Pro Max，不論顏色及型號，最高可賺逾3000元，而下午價格則稍為回落到，但賣家亦可賺2000元。



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Lo哥指出，由於全球有部份地區仍未推出iPhone 14系列手機，所以今日有一批估計打算將貨付運到杜拜等地的買家到場收購，令價格稍為提升。相對地，是次推出的其他iPhone 14型號，則不見太高炒價，iPhone 14甚至要平手離場或蝕本，而iPhone 14 Pro則有數百元可賺。

另一先達手機店數碼匯的負責人阿勇則表示，今日早上的回收價比定價約高2000元，下午則升至2500元至2600元，都是以iPhone 14 Pro Max為主力。至於今次同步推出的Apple Watch，兩位店家均表示沒有人放售，亦並未打算入貨。

▲ Carousell上見到，一部256GB的iPhone 14 Pro Max放售價約為13,500元至14,500元。（網上截圖）

至於網上放售方面，買賣平台旋轉拍賣Carousell上見到，一部256GB的iPhone 14 Pro Max放售價約為13,500元至14,500元不等，比定價10,199元高出超過3000元。

記者：彭振豪