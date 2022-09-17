【餓「新」嘗啖＠iM網】時「令」廚師發辦  日法完美結合

踏入中秋，天氣開始乾燥，加上新冠肺炎橫行，潤燥養肺是這個秋冬的重中之重，稍一不慎，喉嚨痛、氣管敏感，引致公眾場所咳嗽，旁人彈開兼側目的眼光，比身體的不適更令人難受。

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中醫強調，秋天是最適合養生的季節，而養生，除了運動，就是從吃做起。在飲食上，宜以滋陰潤肺、益氣補血、養肝明目為主。最方便的方法，就是早或晚來一杯滋潤的蜂蜜水。蜂蜜含有與人體血清濃度相近的多種無機鹽、維生素和氨基酸，易於人體吸收，增強免疫力，同時蜂蜜還可以潤肺止咳。

此外，淮山、南瓜、海底椰、蓮藕、雪梨、雪耳、無花果等，也是對抗秋燥的好幫手，無論糖水或湯水，隨自己的喜好添加以上食材，你會發現，健康將在這個秋季默默成長。

最近中環開了一家新的日本餐廳Decree by T令，主打新派廚師發辦，老闆兼總廚 Thomas 曾任五星級酒店法國餐廳主廚，又曾在米芝蓮日本餐廳工作過，擅長以日、法烹飪為基調，糅合多國時令食材、煮法和創意，設計出一系列獨特菜式，不妨一試。店內沒有固定的餐單，只設 14 道菜（680元）、17 道菜（880元）的午市廚師發辦，及 21 道菜（2,180元）的晚市廚師發辦.，總廚每日按最佳食材設置當日菜單，客人每次用餐都有不同的體驗。

是日選了14道菜，已相當豐富。三款創新料理，最叫人印象深刻。「法國黃金魚子醬拖羅蓉撻」賣相好有驚喜，入口非常鮮味。

「鵝肝天婦羅配芒果乳酪醬」也相當吸引，鵝肝天婦羅本來就具創意，雖然未至於外脆內裏流心，但都做到外脆內嫩，清新的芒果乳酪醬，是可減去鵝肝的油膩感，個人感覺偏甜了一點，味道與鵝肝不是最很匹配，不點醬更好吃。

「北海道帶子他他配醬油蛋 」單是看其色相已覺好食，雪白的北海道帶子，上面放了隻橙紅亮麗的日本「曉蛋」，煞是好看。這蛋該母雞在飼養過程使用天然飼料，只加入蝦穀、甘筍等，所以蛋的稠度高於一般雞蛋，蛋黃更為挺身，色澤更為鮮紅。北海道帶子鮮甜，醬油蛋味道極至濃郁，配以自家製的薄脆米紙，再灑少許柚子皮提鮮，清新、鮮甜、濃郁，多重口感，多種味道。帶子他他，沒有拖羅他他，又或牛肉他他的膩口感，味道鮮甜又creamy，好吃到不得了。

其餘九貫壽司也非常不錯，有的味道淡雅，有的肉質細緻，有的油香四溢，各自精彩，來自富山的小白蝦，肉質飽滿，味道鮮甜而口感黏黏，輕輕掃上蝦醬油，鮮美迷人。北海道馬糞海膽軍艦壽司，味道甘甜而口感柔滑。

未了，除了甜品外，還奉上一杯熱呼呼的𩶘魚濃湯，香濃的魚湯和蔬菜的鮮甜味完美結合，超正！

1. 法國黃金魚子醬拖羅蓉撻，賣相精緻。

2. 鵝肝天婦羅配芒果乳酪醬，創意十足。

3. 北海道帶子他他配醬油蛋，鮮甜又 creamy。

4. 好菜自需好酒相伴。

5. 富山白蝦壽司，肉質飽滿鮮美。

6. 北海道馬糞海膽軍艦壽司口感柔滑。

7. 油脂甘香的中拖羅。

8. 深海池魚質感爽脆。

9. 古法燒玉子，質感恰似海綿蛋糕。

10. 熱呼呼的𩶘魚濃湯。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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