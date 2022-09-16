【港元定存】1個月港元定存最高5厘 加P息前哨戰大小行偷步上調存息

▲ 本周滙豐帶頭加1個月港元定存息至兩厘。

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轉眼間9月已過了一半，本周暫有8間大小銀行加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）於中秋長假後即上調短存息，也是發鈔行連續兩周加息。東亞 （00023） 及大眾財務提高中短期息，南商、上商及建行亞洲全面加息，平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）向4個月年息埋手，交銀香港更一周兩連加。

專家料下周四（9月22日）聯儲局加息後，本港的優惠利率（P）將跟加，港銀在加P息前先偷步作前哨戰。

全周的吸存戰有3大矚目點，分別為︰（1）滙豐於本周二（13日）大幅上調1個月年息至1厘，新息率至兩厘，指定理財戶須先把外幣作兌換等附帶條款。該行另有相同存期享5厘，但玩法較另類，指定理財戶先參加特定的股票獎勵計劃，完成交易才獲額外加息。

比拼發鈔行，中銀香港 （02388） 1個月年息現為1.5厘，渣打香港 （02888） 是1厘。

7天美元定存最高8.5厘 滙豐3個多月內8度加息【下一頁】

順帶一提，滙豐自5月24日、6月2日及20日、7月4日、8月4日及22日、以及9月7日和13日以來，3個多月內第8度加息；單以9月計，已是第2度發功。

（2）破頂息再現：本周雖只得4個交易日，但仍有創新高的定存息，花旗上調3個月年息0.1厘、至2.88厘的全城最高息，但該行卻減完又加半年及1年期年息。

（3）降門檻享更高息：中小業界勇搶跨年新錢，南商把1年定存加0.32厘、至3厘新關，但入場費卻由500萬元急降至只須100萬元。可是，半年享2.88厘的起存額維持500萬元。

全周的高息榜再有大執位，最大轉變是3個月，花旗以2.88厘奪冠，險勝富邦的2.8厘，季軍是交銀香港的2.78厘，大新 （02356） 以2.7厘屈居第4位。

半年期有孖寶冠軍，富邦及大新同為3.2厘。大眾財務勁加0.3厘、至3.1厘而晉級第2位，反觀信銀國際保持2.9厘，故滑落1級至季軍。

1年期方面，富邦及大眾財務皆為3.3厘，呈現雙冠王。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲以3.05厘排第3。而花旗、富融、南商及信銀國際皆以3厘，4行躋身殿軍。東亞及交銀香港齊以2.88厘位列5強。

專家預計搶存戰將持續至重陽節（10月4日）長假過後，既因季結快到，疊加市傳3隻新股力爭月底前登場，合共最多籌約226億元，包括萬科 （02202） 分拆物管業務萬物雲，擬籌約70億元，加上集資約78億元的內地電動車生產商零跑科技，兩隻IPO或最快於下周撞期招股。復添鋰電池生產商中創新航科技籌約78億元的元，令季結前銀根較緊張。

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那邊廂，中銀香港、京東數科及怡和系有份的虛擬銀行livi bank，最近新推定期存款，1個月有0.45厘，3個月1.5厘，4個月1.8厘，半年2.2厘及1年2.4厘，起存額500元，上限500萬元；超過500萬元的息率為0.01厘，最終限額為1,000萬元。

比拼有搶攻定存的6間虛擬銀行，1個月期以平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 率頭的虛銀天星（AirStar Bank），以及工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），齊以2.3厘稱冠。半年期以TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）、以及富融齊為2.6厘而居首。1年期以富融的3厘奪冠。

不過，眾安（ZA Bank）向合資格新用戶可獲額外加息1.7厘，優惠至9月底。而富融也有迎新獎賞，新客的1個月期有機獲額外3.91厘加息券，至10月底截止。

此外，1年拆息今天（16日）已突破4厘；1個月拆息6連揚，報2.36厘。展望後市，全球聚焦下周的超級星期四，野村料聯儲局加息1厘，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾雖放鷹，惟預計9月只加息75個基點，美滙指數於今年底目標介乎111至112 水平。

另一方面，9行已公布銀債的退款優惠，搶攻自本周三（14日）起向老友記退還175億元的向隅閒資，華僑永亨以388天享3.5厘居首，第2大高息王是集友328天的3.3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源