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【消費優惠】Pinkoi推出「2022陀地香港祭」企劃　聯乘「香港燒賣關注組」賣T-shirt　購物滿$350即免運費

理財智慧 17:25 2022/09/16

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設計購物網站Pinkoi宣布，推出全新「Pinkoi 2022 陀地香港祭」企劃，活動更邀請「香港燒賣關注組」推出 Pinkoi x 香港燒賣關注組限量聯乘燒賣 T-shirt。

是次「Pinkoi 2022 陀地香港祭」，Pinkoi 首度跨界聯乘「香港燒賣關注組」，推出兩款限量燒賣T-shirt：

    點擊圖片放大
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    +12

由即日起至9月30日精選本地品牌單館滿350元即享港澳免運；凡訂單金額滿400元且包含香港設計館之商品，結帳時輸入「@HKdesign」即減30元。 

另外，由9月15日起首次於 Pinkoi 購物之新客戶，購買「香港設計館」商品，商品金額滿350元，即可獲得聯乘T-shirt 一件。

其他港式情懷商品一覽：

    點擊圖片放大
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撰文 : 陳楚琨

經濟 商品 港式 設計 香港 品牌

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