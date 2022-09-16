【消費優惠】Pinkoi推出「2022陀地香港祭」企劃　聯乘「香港燒賣關注組」賣T-shirt　購物滿$350即免運費

設計購物網站Pinkoi宣布，推出全新「Pinkoi 2022 陀地香港祭」企劃，活動更邀請「香港燒賣關注組」推出 Pinkoi x 香港燒賣關注組限量聯乘燒賣 T-shirt。

是次「Pinkoi 2022 陀地香港祭」，Pinkoi 首度跨界聯乘「香港燒賣關注組」，推出兩款限量燒賣T-shirt：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

由即日起至9月30日精選本地品牌單館滿350元即享港澳免運；凡訂單金額滿400元且包含香港設計館之商品，結帳時輸入「@HKdesign」即減30元。

另外，由9月15日起首次於 Pinkoi 購物之新客戶，購買「香港設計館」商品，商品金額滿350元，即可獲得聯乘T-shirt 一件。

其他港式情懷商品一覽：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機