【iPhone14】蘋果 iPhone 14 Pro Max炒風再現　先達回收價一度高水逾3000元　有買手掃貨運往中東及俄羅斯等（第二版）

▲ 【iPhone14】蘋果 iPhone 14 Pro Max炒風再現 先達回收價一度高水逾3000元

蘋果iPhone 14 系列今日（16日）正式發貨，上周已透過蘋果官網或電訊商等預訂的果粉，最快早上已經取得iPhone 14新機。雖然iPhone 14 升級驚喜不多，但今年蘋果iPhone炒風再起，原價13,599元的iPhone 14 Pro Max 1TB版本的先達回收價錢一度高水逾3,000元。

手機店G-World Mobile負責人劉志剛（Lo哥） 表示，大容量版本的iPhone 14 Pro Max 午前回收價炒上，原因是香港實際發貨時間較早，回收商爭相搶收一定iPhone 14 貨量，冀趕及飛機航班運往巴基斯坦及杜拜等地方轉售。

劉志剛估計，隨著更多人今日取機，變相更多iPhone 14 貨量流出市場，回收價將會回落，但大容量版本iPhone 14 Pro Max 仍逾千元轉售水位，而iPhone 14 Pro 回收價則只高出約數百元，iPhone 14 及14 Plus 大概只能平手。

先達店主料掃貨運往中東、南美及俄羅斯

數碼匯店主葉毅勇（勇哥）表示，截至下午5 時，iPhone Pro Max 不論紫、銀、金、黑顏色的回收價均在1.6萬元以上，而原價11,899元的512GB 版本iPhone 14 Pro Max 方面，紫色及銀色回收價分別達14,600及14,500元，意味水位大約在2600元左右。

勇哥稱，今日iPhone 14 買手大多掃貨運往中東、南美及俄羅斯等地轉售，提醒買手掃貨行動很快完，屆時回收價變動會較大。

港版iPhone 14 雙SIM卡槽料有吸引力

今年iPhone 14 掀起炒風，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計背後原因眾多，除了貨源問題及個別地方需求旺盛外，方保僑指出，今年美版iPhone 14 只支援eSIM，不預留SIM卡槽，其他地區iPhone 14只有1個SIM卡槽，而香港及內地版iPhone 14 則有雙SIM卡槽，變相令香港版iPhone 相對有吸引力。

相關文章：

【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？

【iPhone 14】無懼西方制裁 俄羅斯據報開賣蘋果iPhone 14水貨 標價更貴、4個月才到貨

（第二版加入數碼匯、方保僑）

記者：李哲毅