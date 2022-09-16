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【美元定存】7天美元定存最高8.5厘 滙豐3個多月內8度加息

16:38 2022/09/16

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滙豐於3個多月內第8度加美元定存息。

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追息族又傳來喜訊，因本周暫有4間大小港銀加美元定期存款息，包括滙豐（HSBC）於中秋長假後、即本周二（9月13日）勁加短期存款，把7天期大幅上調1.5厘，新息率至7厘；1個月也驟加1厘，至突破兩厘新關。交銀香港加3個月及半年期，建行亞洲上調中長息，南商更全面加息。

專家認為，現市況短存受捧，主因有二。既因全球聚焦下周四（22日）聯儲局議息，除了緊盯是否加息0.75厘外，亦關注儲局主席鮑威爾對經濟前景等看法。再者，「息魔」嚇窒股市，美股於周二狂瀉千點後，隔晚再跌逾百點，投資者爭相棄股逃生，港銀亦力搶避險資金。

此外，總覽本月已有10多間業界輪流鬥加定存息，最惹關注的，是月初由兩間發鈔行帶頭加息，渣打香港 （02888） 甫踏入9月即連環推出多個特惠息，目前旗下最高息是7天年息5.5厘。同樣，滙豐於9月7日全面加息，如今龍頭發鈔行在本月內已兩度出手，也是自5月24日以來，短短3個多月已第8度上調不同存期的年息。

中銀香港於上周四（8日）全面加息，3個月上調0.1厘、至2.2厘，半年提高0.3厘、至2.8厘，1年更勁升0.4厘、至2.8厘。

銀債退款優惠6大特色  港元定存最高息3.5厘​​​​​​​【下一頁】

而9月份追趕加息快車還有恒生 （00011） 等。況且，3厘息已變新指標，例如信銀國際把3個月、半年到1年加至逾3厘。南商1年有3.08厘，工銀亞洲新推388天享3.2厘，建行亞洲及大眾銀行齊加1年期至3.1厘。

專家指，發鈔行連番加息，料中小行被迫跟加作還擊。反觀，本周另一矚目點，是勇於搶存的花旗，卻於周二全面減息，但其後又再加，目前3個月為2.92厘，6個月新報3.23厘，1年期為3.54厘。

另一方面，綜觀各存期的高息王，7天短存以恒生的8.5厘為高息王。半年期呈雙冠，大新 （02356） 及富邦齊報3.5厘。其餘存期皆以富邦奪冠，1個月報3.38厘、3個月為3.28厘，1年期以3.7厘居首。

美滙指數暫報109.6，華僑永亨經濟師姜靜料，美元短期內在108.4至110.8區間上落。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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