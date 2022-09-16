【生產力局】生產力局推出「資助易」及「資助通」　企業可用單一帳戶管理不同資助

▲ 香港生產力促進局（生產力局）宣佈，推出全新「資助易BIZ Expands Easy（BEE）」網上平台及「資助通BEE ePass」服務，為企業及機構提供一站式政府資助申請渠道。（生產力局提供圖片）

香港生產力促進局（生產力局）宣佈，推出全新「資助易BIZ Expands Easy（BEE）」網上平台及「資助通BEE ePass」服務，為企業及機構提供一站式政府資助申請渠道，旨在系統化並改良申請資助流程，進一步拓展政府資助支援平台。

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「資助易」是一個提供綜合政府資助計劃資訊的一站式網上平台，涵蓋眾多資助範疇，包括促進數碼化與網絡安全、智慧與綠色生活、中小企及初創企業支援等，讓各行各業輕鬆發掘資助資源及各種支援，促進業務發展。

可預先填寫已登記公司資料

為協助用戶能成功申請合適的資助計劃，網上平台提供申請資格自助檢查功能，讓用戶檢視自身企業狀況及業務發展需求，同時了解資助目標、範疇和申請要求等，自行評估申請資格。

透過網上平台上的「資助通」服務，企業或機構只需使用單一用戶帳號及密碼，即可登入、查閱及管理由生產力局作為秘書處的政府資助計劃，同步處理不同申請；此功能更有助用戶預先填寫已登記的公司資料，省卻重複填寫資料的時間。

上年度接逾萬宗申請

生產力局首席營運總監林芷君表示：「於2021至22年度中，生產力局一共接獲超過12,000宗資助申請，中小企佔75%；有見企業對政府資助的需求龐大，生產力局全資搭建一站式『資助易』網上平台，為申請者提供更全面的政府資助計劃資訊，同時提供申請資格自助檢查功能，讓有意申請者檢視和了解資助計劃申請要求。」

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責任編輯：李智美