據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發

俄羅斯總統普京智囊杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina） 上月死於汽車炸彈襲擊，據報普京亦曾遭遇暗殺，幸好毫髮未傷。英國《鏡報》引述消息指，普京乘坐車輛返抵官邸時，汽車懷疑被放置炸彈，車隊有多名隨扈其後人間蒸發。

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《鏡報》引述俄羅斯反政府組織General SVR的通訊軟件Telegram頻道內容，透露普京（Vladimir Putin）曾遭暗殺，但無提供確切日期。消息表示，由5架武裝私家車組成的車隊前往總統官邸，普京乘坐第3部車輛，其餘汽車負責掩護及混淆外界。

在距離官邸剩下幾公里範圍，第一輛私家車中途遭救護車擋住，跟隨武裝車輛無因此停駛，反而選擇繞過救護車。普京身處的車輛左前輪突然發出一聲巨響，傳出大量濃煙，司機竭力控制汽車並駛離襲擊現場，成功將普京護送至安全地方。

事件發生後，保鑣在救護車駕駛座發現一具男子屍體，當局在事發地點幾公里外發現第一架武裝車，但車內三名保鑣卻人間蒸發。

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據悉，由於只有極少數安全部門人員得知普京車隊動向，事件不排除牽涉總統身邊人員。當居已拘捕負責普京安全行動負責人以及多名事發人員。他們目前被停職接受調查。

消息指，普京遭暗殺被克里姆林宮視為「機密」事件，無法得悉更多襲擊細節。

烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）曾表示，普京3月曾逃過一場暗殺。

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責任編輯：郭麗明