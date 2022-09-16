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【美股焦點】DWS：未來一年股市難樂觀　保本至關重要

股市 16:28 2022/09/16

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【美股焦點】DWS：未來一年股市難樂觀　保本至關重要

美股自8月通脹數據超預期後急跌，DWS全球投資總監Stefan Kreuzkamp表示，夏季的市場高位可謂曇花一現，認為未來一年股市表現將極其不濟，而且不認同各國央行最快在2023年結束加息周期並再次開始降息。他指，現時保本至關重要，即使股票的回報率將難以超過低個位數。股票仍是保本的最佳方法。

美國明年經濟增長不會超過0.7%

Kreuzkamp預計，通脹率將趨於平緩，但仍料將保持在高位，並再次下調2023年幾乎所有地區的經濟增長預測，美國今、明年經濟增長分別為1.9%和不會超過0.7%。

《黑天鵝》作者：長期零利率政策製造無數泡沫【下一頁】

「聯儲局在未來幾個月內恐將遏制通脹放在首位，並繼續加息，即使這可能導致經濟微幅衰退。」DWS預期，美國利率將在2023年第三季達到3.50至3.75厘。

未來12個月內的機會非常有限

DWS全球股票共同主管 Thomas Schuessler 表示， 「就指數層面而言，我們認為未來12個月內的機會非常有限，尤其是在高通脹時期，總是很難獲得實質正報酬。

FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　貨運量下跌反映各地經濟疲弱【下一頁】

Schuessler警告，「整體看來，我們很可能面臨數年的疲弱增長，企業盈利的增長也將遠低於過去的水準。」

該行認為，美國的高通脹率將侵蝕眾多企業的盈利率，遏制未來數年的盈餘增長，若聯儲局持續維持加息周期，市場波動將繼續處於高位，價格則相對較低，對標普500指數未來12個月的預期為4200點。

固定收益方面，該行預期孳息率會繼續上升，但美國和歐洲的10年期公債仍不大具有吸引力，預計實際孳息率（即扣除通脹後的孳息率），將站穩在0.5%左右；而非投資等級債券的前景，尤其是新興市場的非投資等級債，應該會稍微好一些。

相關文章：【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成

相關文章：【儲局官員】梅斯特：美國經濟衰退風險增加　明年年底失業率或高於4%

編輯：姚卓然

 

美股 經濟 加息 標準普爾500指數 股票

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