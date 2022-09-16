【周末好去處】藍田啟田商場「Kaka Choco Tour」 朱古力特色市集近30個攤檔參展 消費滿100元即可參加甜食DIY工作坊

藍田啟田商場由即日起至10月2日舉辦「Kaka Choco Tour」活動，將商場化身成為朱古力夢幻王國。商場邀請不同單位合作，以朱古力為主題帶大家環遊世界，讓每個人都可陶醉於寫意暢快的滋味旅程。

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「Kaka Choco Tour」旅程由商場專屬角色Kaka擔任嚮導，帶領大家由「心情自動售賣機」外貌的魔法門走進25米長的「朱古力世界大道」，環遊世界並享受由朱古力帶來的幸福感。第一站先到亞洲，一同於朱古力魔法便利商店「Choco Lab」隨意搜羅不同的快樂元素，組合成朱古力快樂方程式。顧客更可走進充滿歐陸色彩的「Kai Tin Café」，探索朱古力的歷史趣聞；之後可於「朱古力自由斟」裝置親自調配出專屬的朱古力飲品，再到洋溢美式風情的戶外廣場，與Kaka一同合照，為旅程的愉快點滴作紀錄。

為了糅合朱古力及藝術文化，以及激發青年創作活力，啟田商場首次夥拍國際廚藝學院，邀請曾獲多項國際獎項的朱古力藝術大師霍耀文帶領學員及畢業生，製作出兩座一米高的「Kaka的朱古力樂園」朱古力藝術雕塑於場內展出。

商場亦特設「朱古力特色市集」，近30個攤檔每星期以不同國家為主題，售賣令人一試難忘的朱古力食品、手工藝品及精品擺設，更會推出多款Kaka主題限定產品，以甜蜜滋味療癒心靈。

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另有「乾果巧克力專家」之稱、世界獲獎無數的台灣知名朱古力品牌Cona's 妮娜，將會進駐商場開設期間限定店，售賣國際風味暨品質評鑑所（iTQi）的星級朱古力。

此外，活動設有「幻彩爆谷」、「多重朱古力Cupcake」及「法式瑪德蓮蛋糕」DIY工作坊，讓大家簡單動手製作美食，將美味且獨一無二的朱古力紀念品帶回家。

顧客登記成為領展會員並於啟田商場連續3天內，以電子貨幣累積淨消費滿2,000元或以上（憑商場不同商戶發出之正本機印發票最多5張，不包括超級市場消費單據），即可換領A仔及Kaka 「Choco Tour」密氣樽1個。總數量共700份，先到先得，換完即止。此外，歌手陳健安（安仔）更會於9月18日現身活動，化身一日店長，為大家推介朱古力熱飲。

活動詳情：

「幻彩爆谷」工作坊：

日期：2022年9月17日至18日

時間：中午12時至晚上8時

「法式瑪德蓮蛋糕」工作坊：

日期：2022年9月24日至25日

時間：中午12時至晚上8時

「多重朱古力Cupcake」工作坊：

日期：2022年10月1日至2日

時間：中午12時至晚上8時

「朱古力特色市集」

日期：2022年9月16日至18日、9月24日至25日及9月27日至10月2 日

時間：中午12時至晚上8時

地點：啟田商場2樓中庭

「Cona's 妮娜期間限定店」

日期：2022年9月16日至18日、9月24日至25日及9月27日至10月2 日

時間：中午12時至晚上8時

地點：啟田商場2樓中庭

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責任編輯：嚴浩文