米高佐敦NBA總決賽球衣拍賣 近8000萬成交創新高

美國退休籃球員米高佐敦被譽為「籃球之神」，在NBA的成就無出其右。近日，一件1998年NBA總決賽上米高佐敦身披的球衣拍賣，最終以1010萬美元成交，成為史上最高價的運動用品收藏。

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蘇富比拍賣行（Sotheby's）表示，今次米高佐敦（Michael Jordan，簡稱MJ）球衣拍賣吸引大批體育愛好者及收藏家關注，周四（15日）為止共有20次投標，最終以破紀錄1010萬美元成交（約7,928萬港元）。

MJ的球衣亦打破阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）的紀錄，後者在1986年世界盃身披的球衣以928萬美元成交（約7,284萬港元）。

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蘇富比現代收藏及街頭服飾部門主管Brahm Wachter表示，不少人競投希望擁有MJ創造歷史的一部分。今次價格打破運動用品收藏成交價，反映MJ是毋庸置疑的籃球界史上最佳球員。

MJ在1998年NBA總決賽上帶領芝加哥公牛（Chicago Bulls），以4比2戰勝西岸宿敵猶他爵士（Utah Jazz），完成第二次三連霸，同時亦是MJ最後一次取得NBA總冠軍。今次拍賣的正是MJ當年首戰時身穿的球衣。

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責任編輯：吳漢培