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【中國手機】榮耀CEO趙明：產品超越蘋果並非遙不可及　華為也曾經實現過

股市 16:04 2022/09/16

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【中國手機】榮耀CEO趙明：產品超越蘋果並非遙不可及　華為也曾經實現過

近日手機品牌榮耀發布榮耀X40手機以及MagicBook V 14等新產品，榮耀首席執行官（CEO）趙明接受內媒訪問時稱，榮耀要超越蘋果（Apple，美：AAPL），更多是指產品層面，以及在中國高端手機消費者的選擇層面，又稱「要打造超越蘋果的產品，並不是遙不可及的，華為也曾經實現過。」

華為在2020年剝離榮耀（HONOR）品牌。趙明指出：「蘋果沒什麼可怕的，iPhone14發布後，它的標準版跟iPhone13相比沒有大變化」。他又稱，榮耀Magic系列在硬件配置、體驗上都有自身優勢，「目前，超越蘋果是榮耀的核心價值追求，蘋果是非常值得榮耀尊敬的對手，在品質、體驗、品牌打造上有很多值得學習的。」

榮耀全球化走高端品牌形象

華為mate50和iPhone14系列搭載了衛星通信技術，趙明稱，對於衛星通信技術的發展前景和具體應用場景，還需要進一步了解，會持續關註消費者對這項技術的意見。

問及榮耀全球化方向，趙明表示，目前中國手機品牌已經走向全球，主要覆蓋中低端市場，而榮耀要走向海外市場時，就要考慮是沿著中低端舊路，還是用創新、品質去贏得市場。趙明提到，公司內部已達成高度統一，即在歐洲主打Magic系列和數字系列，會在全球建設高端品牌形象，用高端產品、創新產品與友商競爭。

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責任編輯：李哲毅

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