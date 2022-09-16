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【英鎊走勢】英鎊跌穿1.14再創37年低、兌港元「8.9算」　8月英國零售銷售跌幅較預期大　分析：英鎊正面臨四大阻力（第二版）

宏觀解讀 16:49 2022/09/16

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【英鎊走勢】英鎊跌穿1.14再創37年低、兌港元「8.9算」　分析：英鎊正面臨四大阻力

英鎊滙價持續轉弱，兌美元滙價跌穿1.14，低見1.1351，再創超過37年低位，英鎊兌港元滙價亦再次跌穿「9算」，低見8.9097。英國國家統計局今公布，8月英國零售銷售按月跌1.6%、按年跌5.4%，俱遠差於市場預期，市場預期按月僅跌0.5%、按年跌4.2%。市場分析，當地經濟前景悲觀等因素將持續影響英鎊滙價。

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培指，零售銷售按月跌1.6%，刺激鎊滙再跌，此零售數據亦顯示英國已出現滯脹，通脹控制不住，當地國民無力消費，鎊滙大方向維持下行，由於英鎊RSI已超賣，不排除技術上出現輕微反彈。

荷蘭合作銀行駐倫敦高級外匯策略師Jane Foley表示，美國聯儲局的鷹派立場增強美元作為避險資產的吸引力，美元強勢很可能持續數個月，而英鎊基本面薄弱，令英鎊相對於其他貨幣更易受到美元走強影響。

英國人對英倫銀行抗擊通脹的不滿　創有紀錄以來新高

該行指，英鎊有四大因素令市場關注，包括：1）英國經濟增長前景悲觀、2）近期政治領導力的缺失、3）國家債務上升以及4）英國經常賬戶赤字擴大。

英倫銀行下周舉行議息會議，Foley預計，市場更關心英國經濟增長前景，而且英國經濟增長前景將受到上周宣布的政府能源法案上限嚴重影響。

英倫銀行周四（15日）發布季度通脹態度調查顯示，英國人對其抗擊通脹的不滿程度，創1999年有紀錄以來最高。調查顯示，三分之一的英國人對央行控制通脹的方式不滿意，淨滿意度下降到-7%的紀錄新低，也是第二次錄得負面淨值。

（第二版加入溫灼培評論。）

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編輯：葉志偉、胡學能

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