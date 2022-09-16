【英鎊走勢】英鎊跌穿1.14再創37年低、兌港元「8.9算」　分析：英鎊正面臨四大阻力

▲ 【英鎊走勢】英鎊跌穿1.14再創37年低 分析指英鎊正面臨四大阻力

英鎊滙價持續轉弱，兌美元滙價跌穿1.14，低見1.1351，再創超過37年低位，英鎊兌港元滙價亦再次跌穿「9算」，低見8.9097。市場分析，當地經濟前景悲觀等因素將持續影響英鎊滙價。

荷蘭合作銀行駐倫敦高級外匯策略師Jane Foley表示，美國聯儲局的鷹派立場增強美元作為避險資產的吸引力，美元強勢很可能持續數個月，而英鎊基本面薄弱，令英鎊相對於其他貨幣更易受到美元走強影響。

英國人對英倫銀行抗擊通脹的不滿 創有紀錄以來新高

該行指，英鎊有四大因素令市場關注，包括：1）英國經濟增長前景悲觀、2）近期政治領導力的缺失、3）國家債務上升以及4）英國經常賬戶赤字擴大。

英倫銀行下周舉行議息會議，Foley預計，市場更關心英國經濟增長前景，而且英國經濟增長前景將受到上周宣布的政府能源法案上限嚴重影響。

英倫銀行周四（15日）發布季度通脹態度調查顯示，英國人對其抗擊通脹的不滿程度，創1999年有紀錄以來最高。調查顯示，三分之一的英國人對央行控制通脹的方式不滿意，淨滿意度下降到-7%的紀錄新低，也是第二次錄得負面淨值。

相關文章：

【英國經濟】英鎊低見1.1406創37年低 施羅德：工資與物價的螺旋式上升現象 為英國經濟及英鎊面臨的主要風險（第二版）

【英國通脹】英國CPI重回單位數 8月按年增9.9%

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

編輯：葉志偉