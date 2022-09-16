【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

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【地震預警】小米公布地震預警新專利 藉地震區路由器傳送通知予關機裝置
蘋果（Apple）月初宣布推出iPhone 14系列、Apple Watch和AirPods Pro多款新品，當中iPhone 14的4款新機iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max已於今日（16日）在零售店發售。各大電訊商以及零售商均推出不同優惠吸客，本報今次就為讀者整合相關優惠。
【iPhone 14開賣】幾十果粉排隊等開門 iPhone 14 Pro Max即放賺逾2000元(第二版）
1）csl及1O1O ：
新舊客戶現購買iPhone 14系列，選用指定5G月費計劃可享上台優惠，包括：
現有csl及1O1O指定月費計劃客戶購買全新iPhone 14 及 iPhone 14 Pro系列淨手機同樣可享Now E 2022 足球盛事通行證一張、免費 2 個月 20GB 5G 本地數據（每月10GB），以及免12個月Restart 3.0換機服務月費優惠。
1O1O指定月費計劃新舊客戶適用
此外，如1O1O新舊客戶選用 80GB、100GB、150GB及300GB 5G流動數據月費計劃出機的額外獲：
2）香港寬頻：
新客戶購買全新iPhone14 系列連指定服務計劃優惠：
指定5G流動通訊計劃：
指定家居寬頻服務計劃：
選用以上上台優惠的客戶可另以優惠價加購其他精選蘋果產品：
現有客戶享淨手機優惠折扣
此外，現有的香港寬頻客戶可以優惠價預購iPhone 14系列手機：
3）SmarTone：
新客戶只要選用指定5G月費計劃上台兼出機，即可享：
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責任編輯：殷凱怡