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【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

科技 15:53 2022/09/16

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蘋果（Apple）月初宣布推出iPhone 14系列、Apple Watch和AirPods Pro多款新品，當中iPhone 14的4款新機iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max已於今日（16日）在零售店發售。各大電訊商以及零售商均推出不同優惠吸客，本報今次就為讀者整合相關優惠。

【iPhone 14開賣】幾十果粉排隊等開門　iPhone 14 Pro Max即放賺逾2000元(第二版）

1）csl及1O1O ：

新舊客戶現購買iPhone 14系列，選用指定5G月費計劃可享上台優惠，包括：

  • 免費 2 個月 MOOV 24 bit 音樂服務 （價值：$220） 
  • 合約期內免費享用 Viu 升級會員服務
  • Now E 2022 足球盛事通行證 （建議零售價：$1,280）
  • 免費 2 個月 20GB 5G 本地數據（每月10GB）
  • Inno3C i-PWE3 3 合 1 折疊磁吸無線充電板 （建議零售價：$398）
  • inno3C i-LM5 閃燈磁吸移動電源（建議零售價：$398）
  • inno3C iPhone 14 系列MagSafe保護殼及抗菌屏幕保護貼 2 張（建議零售價：$498）
  • 最高達$1,800的手機折扣
  • 指定信用卡客戶可享iPhone for Life 24個月免息特低分期供款

現有csl及1O1O指定月費計劃客戶購買全新iPhone 14 及 iPhone 14 Pro系列淨手機同樣可享Now E 2022 足球盛事通行證一張、免費 2 個月 20GB 5G 本地數據（每月10GB），以及免12個月Restart 3.0換機服務月費優惠。

1O1O指定月費計劃新舊客戶適用

此外，如1O1O新舊客戶選用 80GB、100GB、150GB及300GB 5G流動數據月費計劃出機的額外獲：

  • ZAGG Gear4 Milan Snap （MagSafe）iPhone 14 系列手機殼一個（建議零售價：$368）
  • 英皇戲院電影電子禮券兩張或800 Club積分禮遇

2）香港寬頻：

新客戶購買全新iPhone14 系列連指定服務計劃優惠：

指定5G流動通訊計劃：

  • 月費低至$88
  • 免$18行政費
  • 高達$1,060機價折扣
  • 3間指定銀行信用卡iPhone for Life分期方案，每月供款低至約$174 

指定家居寬頻服務計劃：

  • 免12個月月費
  • 豁免安裝費
  • 高達$1,060機價折扣
  • 3間指定銀行信用卡iPhone for Life分期方案，每月供款低至約$174 

選用以上上台優惠的客戶可另以優惠價加購其他精選蘋果產品：

  • Apple Watch Series 8 ：$1,000折扣優惠（優惠期至2022年9月30日，名額500個）
  • Apple Watch SE ：$100折扣優惠
  • AirPods Pro 第 2 代：$100折扣優惠
  • AppleCare+ ：$200折扣優惠

現有客戶享淨手機優惠折扣

此外，現有的香港寬頻客戶可以優惠價預購iPhone 14系列手機：

  • iPhone 14：優惠價由$6,699起
  • iPhone 14 Plus：優惠價$7,599起
  • iPhone 14 Pro：優惠價$8,599起
  • iPhone 14 Pro Max：優惠價$9,399起

3）SmarTone：

新客戶只要選用指定5G月費計劃上台兼出機，即可享：

  • 免費升級至雙倍容量
  • 機價即減高達$1,700
  • 免費12個月升級版雙面保護屏幕換新服務 （高達$3,000維修保障）
  • 指定信用卡客戶可享iPhone for life免息免手續費分期，每月供機價低至$170

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【iPhone 14 Pro】暗紫色真身係點？　iPhone 14 Pro系列開箱片曝光

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責任編輯：殷凱怡

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