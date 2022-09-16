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【日圓匯價】法巴：日本央行獨力難阻止日圓弱勢、料僅「出口術」干預　日本央行下周議息料維持寬鬆政策

宏觀解讀 15:50 2022/09/16

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【日圓匯價】法巴：日本央行獨力難阻止日圓弱勢、料僅「出口術」干預　日本央行下周議息料維持寬鬆政策

日圓於低位徘徊，日本政府官員早前紛表示關注日圓走勢。法巴認為，日本央行下周議息時料會維持貨幣政策不變，而且當局料不會改變其寬鬆貨幣政策取向，加上干預日圓的可能性不大，相信日本會利用弱日圓優勢，放寬入境限制來吸引更多旅客。

日本政府檢查利率、為干預鋪路【下一頁】

法巴指，近日無論是日本政府或日本央行，均指若注日圓持續貶值，會採取一些措施，但該行認為，日本央行的行動料只限於「出口術」，當局作出實際干預的可能性不大，因歷史經驗可見，單獨的干預行動只能令貨幣提供短暫的喘息，但不能改革貶值方向，特別是目前美國聯儲局持續加息。

法巴認為，日本央行行長黑田東彥於7月議息會議後曾指，不認為加息可以阻止日圓貶值，若要透過加息來停止日圓下跌，日央行便需要不斷加息，這會損害經濟增長，而且日央行多次強調，物價穩定比匯率波動更重要，故此相信日央行下周會繼續一貫定調。

雖然日央行難阻日圓跌勢，但法巴預期，日本政府會繼續提供財政支援，以紓緩日本貶值帶來的進口成本上升。

相關文章：【日圓貶值】日本8月貿易逆差2.8萬億日圓　創紀錄新高　進口額按年升50%

相關文章：【日圓匯價】日本財務省：日圓明顯過度波動　倘續急貶　不排除採取任何措施　日圓輕叩145後稍回

編輯：陳韻妍

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外滙 經濟 貨幣政策 日圓 加息 美國聯儲局 美國 日本 議息 日本央行

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