【日圓匯價】法巴：日本央行獨力難阻止日圓弱勢、料僅「出口術」干預　日本央行下周議息料維持寬鬆政策

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【港股市況】賭牌今開標、濠賭股逆市反彈 快手挫7% 恒指尾市續跌逾百點（不斷更新）
日圓於低位徘徊，日本政府官員早前紛表示關注日圓走勢。法巴認為，日本央行下周議息時料會維持貨幣政策不變，而且當局料不會改變其寬鬆貨幣政策取向，加上干預日圓的可能性不大，相信日本會利用弱日圓優勢，放寬入境限制來吸引更多旅客。
法巴指，近日無論是日本政府或日本央行，均指若注日圓持續貶值，會採取一些措施，但該行認為，日本央行的行動料只限於「出口術」，當局作出實際干預的可能性不大，因歷史經驗可見，單獨的干預行動只能令貨幣提供短暫的喘息，但不能改革貶值方向，特別是目前美國聯儲局持續加息。
法巴認為，日本央行行長黑田東彥於7月議息會議後曾指，不認為加息可以阻止日圓貶值，若要透過加息來停止日圓下跌，日央行便需要不斷加息，這會損害經濟增長，而且日央行多次強調，物價穩定比匯率波動更重要，故此相信日央行下周會繼續一貫定調。
雖然日央行難阻日圓跌勢，但法巴預期，日本政府會繼續提供財政支援，以紓緩日本貶值帶來的進口成本上升。
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編輯：陳韻妍