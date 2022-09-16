【保你大】臨近退休醫療保點算好？ 高端醫保包括墊底費　一文了解投保最抵攻略

身為保險顧問，筆者建議大家要關心一下，在職公司提供的團體醫療內容，因為這樣會有助自己規劃跟身醫療的保障，而兩者的功能更可以相輔相承。約了一位準客戶Simon去芳姐的茶餐廳，就是要商討他的團體醫療保險如何配合自己的個人醫療保險。大家寒喧過，我們便入正題。

森：「Simon，聽說你的公司只是十幾人的小型公司，但也有為員工提供醫療福利，算是不錯呢！」

Simon：「我們的公司不大，卻有人情味，老闆也很珍惜員工，人工可能不及一些大公司，但整體報酬是不錯，因為我們也算多福利，其中就有團體醫療保險。」

森：「但我想指出的是，由於團體醫療屬於自願性質，所以保障多寡很視乎公司的決定，通常會以職級來劃分，一般的團體醫療，都會設有基本的門診、住院和手術保障，較完善的可能會兼有人壽和意外傷殘保障，近年也較多會提供團體的危疾保障，而保額多數會以年薪的倍數或一個固定保障額為基礎。」

Simon：「我也算是公司的主要員工，所以我的醫療福利已經是最好的了，應該跟老闆的一樣。我就是想瞭解一下，我已有了這份團體醫療，這一刻還需要買自己的醫保嗎？」Simon把資料遞給我。

森：「好的，等我先看看你的團體醫療保障內容吧！」

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森：「我看過了，這一份是可以住私家醫院半私家房的醫療保險，而且加了額外醫療保障，我們行內俗稱SMM（Supplemental Major Medical），整體來說是不錯的。不過，當你離開這公司或退休後，這份保險也會終止！你知道嗎？」

Simon：「對了，我最想瞭解的就是這一點。我大概還有10年便退休，而且，我也不知道會否在這間公司做到退休，如果我的團體醫保只保障我在職期間的病痛，我可能要買一份自己的醫保了。」

森：「是的，其實，如果你配搭一份近年較流行的高端醫保，而且是自願醫保版，還可以扣稅呢，因為這類醫保都是提供半私家房的級別，而且都有墊底費選擇。」

Simon：「墊底費？」

森：「高端醫療的保費，一般會以全賠或幾個級別的墊底費來分級，有墊底的保費會便宜過沒有墊底，高墊底也便宜過低墊費的。墊底費的意思是，每年第一次索償，都要先扣除墊底。假設你選了5萬元墊底費的級別（保費會很相宜），即是該保單年度的首5萬元由自己付，其餘便可以由保險公司全賠（要符合合理和慣常的原則）。如果你有公司的醫療，該5萬元的墊底費便可以由公司的醫療去支付呢！」

Simon：「但如果我退休之後，沒有公司的醫療，便要自己支付5萬元墊底？好像不划算呢！」

森：「明白，但我們的產品有一個特點，就是到了50、55、60、65和70歲等主要退休年齡時，可以無條件讓客人把墊底費降低，而無需申報健康。因為理論上要保險公司多賠了，就要申報健康。」

Simon：「那不錯呢！即是現階段我買自己的醫保時，盡量選一個高墊底的級別，以減低保費負擔。當有事時，主要用我的團體醫保，萬一不足，才用自己的醫保。只要該次索償超過5萬元，我就可以不用自己付？」

森：「你的理解正確，但如果少於5萬元，其實你公司的醫保也足夠了，即是任何索償金額你都不用自己付呢！」

Simon：「啊，對了，這正是我想要的，你有資料給我嗎？可以詳細解釋一下自願醫保版的高端醫保嗎？」

森：「當然可以！」

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撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第776期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨