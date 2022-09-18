【山地悠遊人生@iM網欄】終於有得搭 香港首架無人駕駛巴士

西九文化區一直是我認為香港最適合看日落的地點，環境優美、飲水機、洗手間、跑步徑等設施一應俱全。惟園內的交通配套尚未完善，僅幾條小巴和巴士路線途經園區，很多時我是從九龍站走路去西九，特別是假日人多的時候。

▲ 🍉西瓜+🐶狗=西九

▲ 西九文化區的無人車試行。

我家有個超級巴士迷，最吸引他的是全港第一架無人駕駛電動智能自動巴士，應該說是超迷你巴士，體積如二分一架小巴，車頭車尾可互換不需掉頭。該全自動電動巴士由法國NAVYA設計及製造。

原來早於 2017 年，西九耗資二百萬元，引入 NAVYA ARAM在苗圃公園內進行測試，車輛本來可以供15個人同時乘搭，配有11座位及傷殘人士使用設施，可惜現時無人駕駛電動車是一項新科技，運輸署沒有完善的法例管制。為了安全起見，只能供8個人使用，且車內必須有一位控制員。如有緊急狀態控制員手上有個像遙控車的控制器可以使用。

▲ 第一次去就遇到突然的雷暴警告，電動智能自動車試行暫停服務，只能隨遇而安。

試行階段申請了特別駕駛執照，自動車在藝術公園有指定路線，所有訪客可免費使用。但因應現時運輸署的測試規定，在西九園內指定路線以低於15公里時速行駛。

惡劣天氣安排

如紅或黑色暴雨警告訊號、雷暴警告、八號風球或更高之烈風或暴風信號生效，自動導航因為GPS訊號的接收能力差而不能自動行駛。電動智能自動車試行服務將會暫停。我們第一次去就遇到突然的雷暴警告，只能隨遇而安，坐下來享受一下。

▲ 九月份電動自動駕駛巴士行駛時間表

西九文化區的無人駕駛電動自動駕駛巴士，試行服務安排：

只限指定日子，通常是星期一至五：上午10:15～下午1:30，下午3時～5:45

行車時間：8分鐘

▲ 免費巴士上落客設施。

現時，同類型的自動巴士已經在法國、美國、愛沙尼亞、瑞士、卡塔爾、新西蘭、澳大利亞和新加坡等地行駛。電動智能無人駕駛車的科技穩定及發展得快，香港的起步較慢，機場已經使用無人駕駛運貨，今年內機場範圍會有無人接駁巴士行駛。

隨著多個大型設施相繼落成，包括籌備多時的香港故宮文化博物館，為改善園區的交通配套；剛有一條行人天橋直接從圓方通往西九。暑假期間有免費接駁巴士由西九來往荔枝角，繞經美荷樓，南長街等。該免費巴士會在11、12月份的周六、日提供服務。

▲ 免費巴士在11、12月份的周六、日提供服務。

亦可乘搭免費穿梭小巴從西隧口的巴士站，上車點在西九園區內，接近西隧收費廣場九龍出口。往來香港故宮文化博物館、M +博物館。穿梭巴士由每天早上9時半至晚上7時半提供服務，每15分鐘一班。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！