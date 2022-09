【Mosaic慢慢砌@iM網欄】精工細作 用了二千年的馬賽克工具

上次介紹了兩種馬賽克鉗子,其實已是當代的產物。但這之前呢?人們是怎樣切割馬賽克的?最早學馬賽克時,的確只知道用雙輪鉗來切割馬賽克,後來辭工飛到意大利學習傳統馬賽克,也沒有思索太多,而且報名了到離港前忙到飛起,根本沒空搜集資料。到了拉文納,上課的第一堂,老師抽出一把斧頭,真的嚇了一跳!

馬賽克的傳統工具,就是斧頭和鑿子,斧頭英文是 Hammer,而鑿子則是沒有柄的,叫 Hardie或Pin。斧頭是兩頭尖那種,而鑿子是安裝在一柱木墪上,木墪上開一個小洞,讓鑿子剛剛好立起,突出平面,用斧頭垂直敲下去,擊碎放在中間的馬賽克玻璃或石頭。製作馬賽克的人用了這對工具超過两千年了,至今仍然在使用。我覺得斧頭和鑿子有點像一對老夫老妻,在不斷互相敲打中一直互相依存。

開始的時候真的舉手唯艱!一把斧頭超過一公斤,要用它來敲切一顆1cm左右的馬賽克玻璃,真的好像戴着腳鐐步行那麼吃力。而且不能太大力,又不能不用力,而是用陰力,借勢而下,才能又準又直的切割成功。

最擔驚受怕的當然是受傷了,斧頭和鑿子都是精鋼製作,如果一下子力不從心,力氣移到手上,真的要承受無情力!我還算幸運,只是試過弄傷手指的皮膚部分,貼了膠布沒事。記得我在威尼斯學馬賽克時,老師Antonella由十六歲開始砌馬賽克,已有數十年經驗,也會一時失手,只見她按着血流如注的手,真的好心痛!幸好還是皮外傷,不多久就康復了。她還笑說:「砌馬賽克的人,誰沒流過血?」

幸好,所有工藝都是熟能生巧,記得學習兩個月後,基本上切割得蠻順利了。回到香港,問題來了,不知道去哪找木墪?在臉書看到一位朋友用花盆鞏固鑿子,也嘗試一下。先買了個金屬花盆,灌入第一次混凝土,將要乾的時候把鑿子插在上面立住,再倒入第二次混凝土,乾了後真的非常勞固。不過,這種方法的缺點,鑿子固定了不能再取出,不可隨時更換鑿子,而在木墪上則可以靈活取出鑿子打磨。

後來又發現,如果太厚或太硬的石頭,斧頭和鑿子也不夠力氣切割。坦白說,我已很少使用斧頭和鑿子,通常以鉗子來砌馬賽克了,不過,學馬賽克的人怎也要懂得這種傳統技藝,感受一下前人的勞動,也是很有意思的!

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

