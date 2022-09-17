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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】精工細作 用了二千年的馬賽克工具

名人薈萃 11:00 2022/09/17

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上次介紹了兩種馬賽克鉗子，其實已是當代的產物。但這之前呢？人們是怎樣切割馬賽克的？最早學馬賽克時，的確只知道用雙輪鉗來切割馬賽克，後來辭工飛到意大利學習傳統馬賽克，也沒有思索太多，而且報名了到離港前忙到飛起，根本沒空搜集資料。到了拉文納，上課的第一堂，老師抽出一把斧頭，真的嚇了一跳！

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馬賽克的傳統工具，就是斧頭和鑿子，斧頭英文是 Hammer，而鑿子則是沒有柄的，叫 Hardie或Pin。斧頭是兩頭尖那種，而鑿子是安裝在一柱木墪上，木墪上開一個小洞，讓鑿子剛剛好立起，突出平面，用斧頭垂直敲下去，擊碎放在中間的馬賽克玻璃或石頭。製作馬賽克的人用了這對工具超過两千年了，至今仍然在使用。我覺得斧頭和鑿子有點像一對老夫老妻，在不斷互相敲打中一直互相依存。

開始的時候真的舉手唯艱！一把斧頭超過一公斤，要用它來敲切一顆1cm左右的馬賽克玻璃，真的好像戴着腳鐐步行那麼吃力。而且不能太大力，又不能不用力，而是用陰力，借勢而下，才能又準又直的切割成功。

最擔驚受怕的當然是受傷了，斧頭和鑿子都是精鋼製作，如果一下子力不從心，力氣移到手上，真的要承受無情力！我還算幸運，只是試過弄傷手指的皮膚部分，貼了膠布沒事。記得我在威尼斯學馬賽克時，老師Antonella由十六歲開始砌馬賽克，已有數十年經驗，也會一時失手，只見她按着血流如注的手，真的好心痛！幸好還是皮外傷，不多久就康復了。她還笑說：「砌馬賽克的人，誰沒流過血？」

幸好，所有工藝都是熟能生巧，記得學習兩個月後，基本上切割得蠻順利了。回到香港，問題來了，不知道去哪找木墪？在臉書看到一位朋友用花盆鞏固鑿子，也嘗試一下。先買了個金屬花盆，灌入第一次混凝土，將要乾的時候把鑿子插在上面立住，再倒入第二次混凝土，乾了後真的非常勞固。不過，這種方法的缺點，鑿子固定了不能再取出，不可隨時更換鑿子，而在木墪上則可以靈活取出鑿子打磨。

後來又發現，如果太厚或太硬的石頭，斧頭和鑿子也不夠力氣切割。坦白說，我已很少使用斧頭和鑿子，通常以鉗子來砌馬賽克了，不過，學馬賽克的人怎也要懂得這種傳統技藝，感受一下前人的勞動，也是很有意思的！

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作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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