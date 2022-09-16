【帶你睇盤】將軍澳南半新盤間隔四正　高層一房首期64.5萬

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將軍澳南發展愈來愈成熟，加上鄰近海濱長廊，居住環境清靜，吸引不少年輕人進駐。今次利嘉閣推薦的單位為SAVANNAH，於2017年入伙，由會德豐地產發展，建有8座，提供804個單位。
放盤單位為2A座極高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，現叫價645萬元。 從圖片可見，單位採用開放式廚房設計，享開揚將軍澳南市景。整體而言，內籠新淨，可即買即住。
|放盤單位
|SAVANNAH 2A座極高層F室（物業編號：BU46798442）
|實用面積
|310平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|645萬元（9月16日更新）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢