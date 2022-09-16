【帶你睇盤】將軍澳南半新盤間隔四正　高層一房首期64.5萬

將軍澳南發展愈來愈成熟，加上鄰近海濱長廊，居住環境清靜，吸引不少年輕人進駐。今次利嘉閣推薦的單位為SAVANNAH，於2017年入伙，由會德豐地產發展，建有8座，提供804個單位。

放盤單位為2A座極高層F室，實用面積310平方呎，一房間隔，現叫價645萬元。 從圖片可見，單位採用開放式廚房設計，享開揚將軍澳南市景。整體而言，內籠新淨，可即買即住。

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放盤單位 SAVANNAH 2A座極高層F室（物業編號：BU46798442） 實用面積 310平方呎 間隔 一房 叫價 645萬元（9月16日更新） 賣點 低密度住宅，樓齡新，乾淨企理，即買即可入住。

價錢實惠，同區抵買之選。

會所設施豐富，包括室內及室外游泳池、健身室、桑拿室、桌球室、室內運動場、兒童遊戲區等。

步行數分鐘到達港鐵將軍澳站。

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