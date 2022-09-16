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UCLA專家建議刷牙後勿漱口 靠一關鍵有最佳效果

環球社會熱點 15:44 2022/09/16

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相信不少人都十分注重牙齒健康，會每日最少刷兩次牙及漱口預防蛀牙。但美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）專家就打破大家的慣常做法，建議民眾如果要達到保護牙齒的最佳效果，在刷牙後切勿漱口。

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美國牙科協會（American Dental Association）消費者顧問、UCLA牙科學院教授休利特（Edmond Hewlett）表示，他建議刷牙後切勿漱口的關鍵在於牙膏中的重要成分氟化物。

以下為UCLA專家的護齒建議

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休利特指氟化物有助牙齒的琺瑯質變得更堅固，更能抵抗會引起蛀牙的酸性物質，因此刷牙首要是確保牙膏中含有氟化物。

他解釋人們刷牙的過程，目的是清潔食物和含糖飲品中的薄膜和細菌。如果刷牙時跳過漱口的步驟，就能延長牙膏内氟化物留在口腔的時間，也會達到更好的護齒效果。

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不過休利特也指，即使大家以往習慣刷牙後漱口也只是令效果減弱，並不代表徒勞無功。他表示只要人們每日刷牙兩次，每次刷足兩分鐘，就能確保有氟化物停留在口腔保護牙齒。

他也建議民眾如果使用漱口水，需留意漱口水内是否有氟化物，否則效果將等同用清水漱口。

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責任編輯：鄭錦玲

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