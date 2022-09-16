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【美股焦點】Adobe宣布以200億美元收購Figma 股價大跌17%

環球政經 17:30 2022/09/16

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Adobe（美：ADBE）周四（15日）宣布，將以約200億美元的現金和股票，收購網上設計軟件平台Figma。消息公布後，Adobe股價下跌16.79%，為自2010年以來最大跌幅。

Figma 成立於2012年，因允許團隊同時協作而受到歡迎。被視為是Adob​​e XD的競爭對手。 該公司在2021年的最後一輪融資中估值為100億美元 。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

交易預估將於2023年完成，Adobe表示，將把集團其他產品的功能，如插圖、攝影和影片技術，整合到Figma。完成收購後，Figma聯合創始人兼行政總裁Dylan Field將繼續經營公司。他將向 Adob​​e 數字媒體業務總裁 David Wadhwani 匯報工作。

Adobe同日公布了第三財季業績。調整後的每股賺3.40美元，超過市場預期的每股3.33美元。收入為44.3億美元，按年增13%，符合預期。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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