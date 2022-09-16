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【數碼通訊】2022年全球Emoji趨勢報告發表 最常用符號「笑到喊」繼續排首位 這三個表情符號最易被人誤解

環球政經 18:30 2022/09/16

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表情符號（Emoji）已是網民日常生活的重要一環，適當地在網絡通訊上運用表情符號，有助傳達出文字以外的感情訊息。Adobe（美：ADBE）於今年3月至4月期間，訪問了來自美國、英國、德國、法國、日本、澳洲和南韓等全球7個市場1萬名經常使用表情符號的人士，並於近日發表了《創意未來：2022年全球表情符號趨勢報告》的最新數據，揭示表情符號在數碼通訊中的重要性與影響力，並正如何改變世界各地用戶表達自我的方式。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

研究調查發現，表情符號在日常生活中扮演重要的角色。從促進心理健康以至提升工作效率，用戶均可於數碼通訊使用表情符號中獲益。這種有趣、迅速且友善的溝通模式已改變了全球用戶的表達方式，並持續打破年齡、種族、文化等各種藩籬，以便更順暢地交流對話。

全球各地最常用的五大表情符號類近。不論性別，全球用戶最愛用的符號是「笑到喊」，男性用戶其次是讚，女性其次則為「笑到碌地」。今年的五大常用表情符號，分別是「笑到喊」、「拇指朝上」、「滾地大笑」、「心心」及「飛吻」，相比去年頭五位分別是「笑到喊」、「拇指朝上」、「心心」、「飛吻」及「哭泣」，Adobe稱今年的結果較去年更為開心。

【延伸閱讀】【美股焦點】Adobe宣布以200億美元收購Figma 股價大跌17%

另外，逾半 (78%) 全球用戶確信自己了解最新的表情符號意義並在正確地使用它們，其中 80% 的用戶同意唯有在完全了 解表情符號的含義後才應使用這些符號。 不過，有三個表情符號卻最易被誤解，它們分別是「牛仔」、「櫻桃」及「上下倒轉笑臉」，大家使用時要小心了。

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其他表情符號的排名名單：

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責任編輯：嚴浩文

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