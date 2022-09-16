業主累減115萬　助年青買家完置業夢　碧湖花園兩房連傢電455萬沽

粉嶺區低水屋苑受不少上車客青睞。世紀21奇豐物業陳偉康表示，粉嶺碧湖花園3座低層H室，實用面積400平方呎，兩房間隔，座向西南，望內園池景，包全屋傢電，今年4月放盤，原叫價570萬元，其後減至480萬元，獲外區上車客洽購，終再減25萬元，以455萬元易手，實用呎價約11,375元。

代理透露，買家為年青人，而業主最終累減115萬元，助買家完置業夢。

資料顯示，原業主於2017年11月以441萬元購入上述單位，持貨約5年，雖然現賬面獲利14萬元，但連佣金、裝修費等雜費計，相信是明賺實蝕成交。

恒地ONE INNOVALE Bellevue 首批入場306.8萬起 平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）【下一頁】

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