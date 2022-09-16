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【iM驗樓】實現大灣區1小時生活圈？業主一口氣買Wetland Seasons Bay兩單位　507呎單位獲評98分（下）

理財智慧 15:27 2022/09/16

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上一期《精明裝修》提到，有業主因工作需要中港兩地跑，考慮到Wetland Seasons Bay鄰近深圳灣，窺準其地理優勢，為方便家人相聚，而一口氣買入同屋苑兩個單位。今期則繼續與驗樓師詹濟南（詹Sir），驗收另一個507平方呎單位，或因Wetland Seasons Bay毗鄰濕地公園，驗樓時發現疑似是昆蟲巢穴，幸而發現得早，問題不大。驗收後單位獲98高分，質素優良。

【前情提要】為方便中港兩邊工作 業主一口氣買Wetland Seasons Bay兩單位 795呎別墅單位獲評95高分（上）【見下頁
 
業主李先生表示，比起他們原本居住的元朗錦田，Wetland Seasons Bay更近深圳灣，方便一家輪流北上工作，他笑言購置此一單位後，或者真能實現到「大灣區1小時生活圈」。李先生透露，今期所驗收的507平方呎三房普通單位，他在去年以742萬元購入，主要用作其一個人自住。

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 也許因單位旁就是濕地公園，詹Sir驗樓時，在客廳露台外牆發現疑為昆蟲巢穴的啡色物體。詹Sir稱，須趁昆蟲巢穴變大前，將之移除較好，「因為這是昆蟲繁殖的迹象，不然的話，漸漸愈來愈多（昆蟲）就麻煩了。」但他也安慰一眾業主，假若發現家中有昆蟲巢穴也不要憂慮，主要因單位夠「健康」，動物昆蟲才會選擇在此處繁殖。

【有片睇】驗收天水圍Wetland Seasons Bay 單位獲98高分 近濕地公園驚見有蜂巢？【見下頁

是次單位比起別墅單位問題更少，在15個驗樓項目中，只有4項被扣分，最多亦只扣5分，分別為「鋪磚」、「門」及「浴室櫃」，主要都是磚夾口有孔及崩花，只要填補及清潔即可，詹Sir評論只是小問題。另外，浴室廁櫃層板則稍見傾斜，只要調整即可。因單位大部分都是小問題，不影響日常使用，因此獲評98分，可謂相當高分。

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至於設計方面，詹Sir則大讚開放式廚房的飾面板磁磚，因所用的是「一件過」的磁磚，不只外觀較為美觀，也更易清潔，只是就是在運送過程中容易損毀，而安裝之後若有崩花問題需要整件更換，相較不便。詹Sir又解釋，這款磁磚飾面板，使用類似安裝玻璃的方法安裝，所以敲打時出現磁磚空鼓聲音實屬正常，業主若發現空鼓聲，亦不必擔心是空心磚。

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攝影：彭大偉

撰文：陳楚琨

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Wetland Seasons Bay 錦田 深圳灣 詹濟南 驗樓 昆蟲 買入 大灣區 香港 裝修設計

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